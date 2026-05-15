José Mourinho au Real Madrid : Voilà ce qu'en pense Kylian Mbappé !

Nouvelle saison, nouveau coach. Une fois de plus, Kylian Mbappé va entamer un nouvel exercice dans la capitale espagnole avec un staff technique différent. Après Carlo Ancelotti puis Xabi Alonso, ce serait à présent au tour de José Mourinho de reprendre le flambeau. Banco pour Mbappé ?
Un nouveau chapitre va bientôt être ouvert au Real Madrid. Comme l'été dernier, le comité directeur de la Casa Blanca va nommer un nouveau coach pour gérer le vestiaire du club merengue. Après Xabi Alonso, une tête bien connue des socios madridistas devrait faire son retour. José Mourinho, coach du Real Madrid entre 2010 et 2013 serait sur le point de tomber d'accord avec le président Florentino Pérez et son comité directeur pour reprendre le flambeau après les six mois d'Alvaro Arbeloa d'après les informations du Daily Telegraph confirmées par les médias espagnols.
José Mourinho approche, Iker Casillas s'insurge
Ce qui ne serait pas du tout du goût d'Iker Casillas. Le gardien de légende du Real Madrid (1999-2015), surnommé San Iker, a pris son téléphone dernièrement dans le but de publier un post sur X s'opposant ouvertement à la venue de José Mourinho au Real Madrid. « Je n'ai aucun problème avec Mourinho. Je le trouve très professionnel. Mais je ne le veux pas au Real Madrid. Je pense que d'autres entraîneurs seraient plus aptes à diriger le club de ma vie. C'est mon opinion personnelle. Rien de plus ».
Mbappé valide totalement le coup Mourinho ?
Selon le journaliste Miguel Serrano, Kylian Mbappé et Iker Casillas ne semble pas du tout être sur la même longueur d'onde sur l'éventuelle prise de fonctions du Special One. Le numéro 10 du Real Madrid adorerait tout simplement José Mourinho et apprécierait tout particulièrement le fait d'évoluer sous ses ordres à la Casa Blanca à compter de la saison prochaine. Après la Coupe du monde, Mbappé pourrait à la fois changer de coach en équipe de France ainsi qu'en club avec Zinedine Zidane et José Mourinho.