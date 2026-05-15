José Mourinho au Real Madrid : Voilà ce qu'en pense Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle saison, nouveau coach. Une fois de plus, Kylian Mbappé va entamer un nouvel exercice dans la capitale espagnole avec un staff technique différent. Après Carlo Ancelotti puis Xabi Alonso, ce serait à présent au tour de José Mourinho de reprendre le flambeau. Banco pour Mbappé ?

Un nouveau chapitre va bientôt être ouvert au Real Madrid. Comme l'été dernier, le comité directeur de la Casa Blanca va nommer un nouveau coach pour gérer le vestiaire du club merengue. Après Xabi Alonso, une tête bien connue des socios madridistas devrait faire son retour. José Mourinho, coach du Real Madrid entre 2010 et 2013 serait sur le point de tomber d'accord avec le président Florentino Pérez et son comité directeur pour reprendre le flambeau après les six mois d'Alvaro Arbeloa d'après les informations du Daily Telegraph confirmées par les médias espagnols.

José Mourinho approche, Iker Casillas s'insurge Ce qui ne serait pas du tout du goût d'Iker Casillas. Le gardien de légende du Real Madrid (1999-2015), surnommé San Iker, a pris son téléphone dernièrement dans le but de publier un post sur X s'opposant ouvertement à la venue de José Mourinho au Real Madrid. « Je n'ai aucun problème avec Mourinho. Je le trouve très professionnel. Mais je ne le veux pas au Real Madrid. Je pense que d'autres entraîneurs seraient plus aptes à diriger le club de ma vie. C'est mon opinion personnelle. Rien de plus ».