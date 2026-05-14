Real Madrid : Le plan de José Mourinho avec Kylian Mbappé déjà dévoilé ?

13 ans après son départ, José Mourinho est fortement pressenti pour faire son retour sur le banc du Real Madrid, bien qu’aucun des deux parties n’ait souhaité le confirmer pour le moment. Au sein de la Casa Blanca, le technicien portugais aura notamment comme mission la gestion de Kylian Mbappé.
Pour relancer le Real Madrid après une saison blanche, marquée par des tensions au sein du vestiaire et récemment par une violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, Florentino Pérez semble avoir porté son choix sur José Mourinho. Si ce dernier a nié tout contact avec la Casa Blanca dimanche en conférence de presse, il est fortement pressenti afin de remplacer Alvaro Arbeloa et un accord en ce sens aurait même déjà été trouvé entre les deux parties.
La gestion de Mbappé, un des premiers défis de Mourinho
Plusieurs missions attendront José Mourinho si son retour venait à se confirmer, notamment la gestion d’un des meilleurs joueurs du monde en la personne de Kylian Mbappé. Le technicien portugais y est habitué, lui qui a côtoyé de nombreuses stars et certaines avec un fort tempérament, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic ou bien Cristiano Ronaldo. Comme indiqué par The Telegraph, mettre le capitaine de l’équipe de France dans les meilleures conditions sera un de ses premiers défis, lui dont la cohabitation avec Vinicius Jr sur le terrain n’a pas toujours été évidente. José Mourinho devrait certainement chercher dans un premier temps à le soutenir et à le défendre, mais Mbappé devra en revanche ne pas contester l’autorité de son entraîneur.
« Même quand il est venu ici avec Benfica, je n’ai pas parlé avec lui »
Encore faut-il que son arrivée au Real Madrid soit confirmée et il faudra certainement attendre la fin de la saison pour en avoir le coeur net. Dans un entretien accordé au journaliste Josep Pedrerol sur La Sexta ce mercredi soir, Florentino Pérez a une nouvelle fois esquivé le sujet. « J’aime tous les entraîneurs. Mourinho a déjà été avec nous, il a fait de nous une équipe plus compétitive. Mais moi je ne choisis pas les entraîneurs », a répondu le président merengue, avant d’être relancé et de s’agacer quelque peu. « Tu es lourd avec Mourinho. Même quand il est venu ici avec Benfica, je n’ai pas parlé avec lui. »