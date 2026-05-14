Real Madrid : Le plan de José Mourinho avec Kylian Mbappé déjà dévoilé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

13 ans après son départ, José Mourinho est fortement pressenti pour faire son retour sur le banc du Real Madrid, bien qu’aucun des deux parties n’ait souhaité le confirmer pour le moment. Au sein de la Casa Blanca, le technicien portugais aura notamment comme mission la gestion de Kylian Mbappé.

Pour relancer le Real Madrid après une saison blanche, marquée par des tensions au sein du vestiaire et récemment par une violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, Florentino Pérez semble avoir porté son choix sur José Mourinho. Si ce dernier a nié tout contact avec la Casa Blanca dimanche en conférence de presse, il est fortement pressenti afin de remplacer Alvaro Arbeloa et un accord en ce sens aurait même déjà été trouvé entre les deux parties.

La gestion de Mbappé, un des premiers défis de Mourinho Plusieurs missions attendront José Mourinho si son retour venait à se confirmer, notamment la gestion d’un des meilleurs joueurs du monde en la personne de Kylian Mbappé. Le technicien portugais y est habitué, lui qui a côtoyé de nombreuses stars et certaines avec un fort tempérament, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic ou bien Cristiano Ronaldo. Comme indiqué par The Telegraph, mettre le capitaine de l’équipe de France dans les meilleures conditions sera un de ses premiers défis, lui dont la cohabitation avec Vinicius Jr sur le terrain n’a pas toujours été évidente. José Mourinho devrait certainement chercher dans un premier temps à le soutenir et à le défendre, mais Mbappé devra en revanche ne pas contester l’autorité de son entraîneur.