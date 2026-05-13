«Il n’en a plus rien à cirer» : L’heure de la rupture a sonné entre le Real Madrid et Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a bouclé la saison sans remporter le moindre trophée. Un fait rarissime pour être souligné dans un climat délétère où une chasse aux sorcières est mise en place dans les médias concernant Kylian Mbappé et où les tensions semblent être à leur paroxysme au centre d'entraînement. Quelques heures avant la conférence de presse exceptionnelle du président Florentino Pérez, Walid Acherchour tirait la sonnette d'alarme au Winamax FC sur le cas Mbappé.

Kylian Mbappé est sur le point de clore sa deuxième saison au Real Madrid. Contrairement à l'exercice précédent au cours duquel il avait à la fois raflé la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, le Real Madrid n'a pas pu mettre la main sur le moindre trophée au cours de l'exercice 2025/2026 et a vu son rival historique être sacré champion d'Espagne dimanche soir après une défaite sur la pelouse du FC Barcelone (0-2). Ces dernières semaines, que ce soit dans sa communication ou ses agissements en dehors des terrains, Kylian Mbappé fait le tour des médias.

«Là, t’as deux institutions très très fortes. La PME Kylian Mbappé et t’as le Real Madrid» Le dernier épisode en cause remonte à dimanche où il a publié une Story Instagram encourageant ses coéquipiers du Real Madrid au moment où le FC Barcelone menait déjà sur le score de 2 buts à 0. Son attitude est déplorée en Espagne par divers journalistes qui réclament son départ avec notamment une pétition des supporters pour qu'il s'en aille avant la fin de son contrat qui court jusqu'en juin 2029. Sur le plateau du Winamax FC, Walid Acherchour a dressé un constat alarmant sur la relation entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. « Là, t’as deux institutions très très fortes. La PME Kylian Mbappé, et tout ce qui l’entoure, c’est très très haut dans le football aujourd’hui, et t’as le Real Madrid. Et là, qui gagne la bataille ? Si Mbappé n’arrive plus à retrouver ce qui faisait sa force : mettre des buts, être important sur le terrain, faire gagner et qualifier les équipes, là ce n'est plus la même chose ».