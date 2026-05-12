Deschamps : Le vestiaire «ne fait pas confiance» à Mbappé, des retrouvailles mouvementées au Real Madrid ?

Cette fois-ci, ce sera bel et bien une saison blanche pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Pas de Supercoupe d'Europe ou de Coupe intercontinentale pour le club merengue cette année. Un échec important qui devrait engendrer des mouvements sur le marché des transferts à commencer par le rôle d'entraîneur. Didier Deschamps est pressenti, mais un problème de fond subsiste selon la Cadena SER.
Et si Didier Deschamps venait à hériter de l'effectif du Real Madrid la saison prochaine ? En avril dernier, RMC Sport dévoilait un intérêt des hauts décideurs du club merengue pour le sélectionneur de l'équipe de France qui laissera vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet. Didier Deschamps ou José Mourinho ? The Special One tiendrait la corde d'après divers médias espagnols.
«Le vestiaire commence déjà à se méfier de Kylian Mbappé»
Cependant, tant que rien n'est officialisé par le Real Madrid, l'hypothèse de voir Didier Deschamps continuer à entraîner Kylian Mbappé après son départ de l'équipe de France est toujours une possibilité... à la Casa Blanca. Néanmoins, au vu des éléments de ces dernières semaines et l'attitude de Mbappé, le champion du monde ne ferait pas l'unanimité en coulisses d'après les informations communiquées par la Cadena SER. « Le vestiaire commence déjà à se méfier de Kylian Mbappé, qui ne s’est pas montré à la hauteur de son rôle de leader. Car, malgré son jeune âge, l’attaquant français était destiné à devenir le pilier du Real Madrid ».
«Le problème, c’est qu’il ne s’est pas intégré à l’effectif du Real Madrid, ce qui creuse un fossé de plus en plus évident»
Un climat difficile donc attend celui qui succédera à Alvaro Arbeloa à la tête de l'effectif madrilène. Un groupe « fragilisé » qui n'a pas vraiment confiance en son leader : Kylian Mbappé. « Peu importe qui arrivera au Real Madrid l’année prochaine, que ce soit José Mourinho ou une autre alternative comme Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni ou Didier Deschamps, il trouvera un vestiaire fragilisé qui ne fait pas vraiment confiance à celui qui devrait être son leader (…) Le problème, c’est qu’il ne s’est pas intégré à l’effectif du Real Madrid, ce qui creuse un fossé de plus en plus évident ».