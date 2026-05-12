Deschamps : Le vestiaire «ne fait pas confiance» à Mbappé, des retrouvailles mouvementées au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette fois-ci, ce sera bel et bien une saison blanche pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Pas de Supercoupe d'Europe ou de Coupe intercontinentale pour le club merengue cette année. Un échec important qui devrait engendrer des mouvements sur le marché des transferts à commencer par le rôle d'entraîneur. Didier Deschamps est pressenti, mais un problème de fond subsiste selon la Cadena SER.

Et si Didier Deschamps venait à hériter de l'effectif du Real Madrid la saison prochaine ? En avril dernier, RMC Sport dévoilait un intérêt des hauts décideurs du club merengue pour le sélectionneur de l'équipe de France qui laissera vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet. Didier Deschamps ou José Mourinho ? The Special One tiendrait la corde d'après divers médias espagnols.

«Le vestiaire commence déjà à se méfier de Kylian Mbappé» Cependant, tant que rien n'est officialisé par le Real Madrid, l'hypothèse de voir Didier Deschamps continuer à entraîner Kylian Mbappé après son départ de l'équipe de France est toujours une possibilité... à la Casa Blanca. Néanmoins, au vu des éléments de ces dernières semaines et l'attitude de Mbappé, le champion du monde ne ferait pas l'unanimité en coulisses d'après les informations communiquées par la Cadena SER. « Le vestiaire commence déjà à se méfier de Kylian Mbappé, qui ne s’est pas montré à la hauteur de son rôle de leader. Car, malgré son jeune âge, l’attaquant français était destiné à devenir le pilier du Real Madrid ».