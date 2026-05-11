Equipe de France : «Si je n’y crois pas… », il attend l’appel de Deschamps pour la Coupe du monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans un mois, l'Equipe de France sera présente aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde 2026. Jeudi, Didier Deschamps annoncera en direct sa liste de joueurs convoqués pour cet événement. Le sélectionneur, qui s'apprête à disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus, pourrait pourquoi pas faire appel à Maxence Lacroix, défenseur central de 26 ans. Ce dernier y croit dur comme fer.

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de voir Didier Deschamps révéler les joueurs qui participeront à la Coupe du monde le mois prochain. Durant son mandat, le sélectionneur des Bleus a rarement fait des choix surprenants. Appelé lors du dernier rassemblement, Maxence Lacroix croit beaucoup en ses chances, lui qui a même connu ses 2 premières sélections. Le défenseur central qui évolue à Crystal Palace réalise une belle saison avec le club anglais.

Maxence Lacroix à la Coupe du monde ? Passé par Sochaux et Wolfsburg, Maxence Lacroix est devenu un élément solide de l'effectif de Crystal Palace depuis 2024. Le joueur de 26 ans a profité du forfait de William Saliba en mars dernier pour faire un premier voyage aux Etats-Unis avec l'Equipe de France lors des matches amicaux face à la Colombie et le Brésil. Nouveau venu dans cette Equipe de France, il espère connaître le même sort pour le Mondial. « J’ai acheté ça (un faux trophée de la Coupe du Monde) en espérant que je pourrai vous montrer la vraie. (…) Je me projette (dans la liste de Deschamps), c’est normal. Parce que si je n’y crois pas, personne n’y croira » confie-t-il à Téléfoot.