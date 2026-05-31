Ligue des Champions : La victoire du PSG provoque un clash entre deux journalistes

Axel Cornic

Pour la deuxième fois de suite le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, en battant en finale Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.). Mais les premières polémiques commencent déjà à sortir concernant cette rencontre et notamment au sujet de l’arbitrage de Daniel Siebert, au sifflet ce samedi soir.

Les Parisiens ont longtemps tremblé. Face à un Arsenal qui a ouvert le score après seulement cinq minutes de jeu, le PSG a dû courir derrière le score une bonne partie de la rencontre. Et l’issue c’est décidé au bout du suspense, puisqu’il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes et c’est finalement Paris qui a gagné.

« Ton message est une honte Greg » Mais au lendemain de ce match, les premières polémiques font déjà surface, avec Grégory Schneider qui n’a pas hésité à tacler l’arbitrage de Mr Daniel Siebert. « Grand merci à Daniel Siebert, l'arbitre qui aura pesé de tout son poids pour que le PSG garde son titre. Quelle honte... » a écrit le journaliste de Libération sur son compte X. « Alors Ok, les Anglais ont joué la carotte tout le match, perte de temps, simulations, etc. Mais oublier les pénologies sur Madueke, c'est hallucinant ». De quoi provoquer des nombreuses réactions et notamment de la part de certains confrères comme Bruno Salomon, qui a répondu : « Greg tu sais que je t'apprécie mais alors là ton message est une honte ».