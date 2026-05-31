Mercato - PSG : Lucas Chevalier, son remplaçant à Paris déjà annoncé ?

Axel Cornic

Annoncé comme le nouveau gardien du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, Lucas Chevalier a tout perdu en l’espace d’un an. Luis Enrique l’a relégué bien derrière Matveï Safonov et Didier Deschamps ne l’a même pas appelé pour la Coupe du monde 2026, qui débutera dans seulement quelques semaines. Et on se demande désormais ce qu’il va faire...

Tout change très vite dans le football. Il y a un an encore, Lucas Chevalier était la recrue phare du PSG. Le jeune français devait remplacer un Gianluigi Donnarumma impérial et son transfert en provenance du LOSC a couté pas moins de 50M€. Mais il n’a jamais convaincu à Paris et son aventure semble déjà toucher à son terme.

Diogo Costa pour remplacer Chevalier ? D’après les informations de L’Equipe, un rendez-vous devrait avoir lieu dans les prochains jours entre le joueur et le PSG, afin de discuter de l’avenir. La tendance semble être à un départ, puisque Lucas Chevalier ne se verrait pas vivre une autre saison comme doublure de Matveï Safonov. Sa situation pourrait d’ailleurs encore plus se compliquer, puisque le jeune Renato Marin semble prendre de plus en plus de place et surtout, le quotidien nous apprend que Luis Campos souhaiterait recruter un nouveau gardien. Le favori ne serait autre que Diogo Costa, titulaire en sélection portugaise et actuellement lié au FC Porto.