Transfert de Kylian Mbappé : Le Real Madrid a pris une grande décision !

Alexis Brunet

Si d’un point de vue personnel Kylian Mbappé a réalisé une grande saison au Real Madrid, il n’a toutefois pas permis au club espagnol de remporter le moindre trophée. Le Français agacerait également quelque peu au sein de la Casa Blanca, qui aurait d’ailleurs pris une grande décision à son sujet. Un transfert de l’attaquant cet été serait clairement possible.

Le Real Madrid doit attendre avec impatience que la saison se termine. Malgré les très nombreux buts de Kylian Mbappé, le club espagnol n’a pas réussi à remporter le moindre trophée puisqu’il s’est fait éliminer en Ligue des champions et en Coupe du Roi et en Liga c’est le FC Barcelone qui a été sacré. Forcément cela n’est pas acceptable pour la Casa Blanca, qui va sans doute se servir du mercato estival pour se renforcer et revenir rapidement sur le devant de la scène.

Mbappé pourrait quitter le Real Madrid ! Il devrait donc y avoir de nombreuses arrivées au Real Madrid cet été, mais également certains départs. Ce dimanche soir, le journaliste Pedro Almeida a d’ailleurs lâché une petite bombe au sujet de Kylian Mbappé en affirmant qu’un départ du Français était possible cet été car il avait été placé sur la liste des joueurs transférables. Une décision très étonnante car l’ancien Parisien est le meilleur buteur de la Casa Blanca cette saison avec 41 buts à son compteur en 41 rencontres toutes compétitions confondues.