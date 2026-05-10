«Visiblement tout le monde s’en fout», le problème concernant Mbappé qui fait enrager Pierre Ménès !

Axel Cornic

De retour à l’entrainement après une blessure aux ischios-jambiers, Kylian Mbappé ne fait pas partie du groupe convoqué par le Real Madrid pour affronter le FC Barcelone, ce dimanche. Ce n’est toutefois pas ça qui fait parler en Espagne, mais plutôt sa récente escapade en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito.

Rien ne semble pouvoir arrêter la colère des supporters. Frustrés par une nouvelle saison blanche, ils semblent accuser Kylian Mbappé de tous les problèmes de leur club. Et les médias espagnols n’arrangent pas vraiment les choses, avec la star française qui semble désormais être devenu l’ennemi numéro 1 au Real Madrid.

L’escapade en Sardaigne fait polémique Un évènement qui semble avoir été la goutte qui a fait déborder le vase et il s’agit évidemment du récent voyage en Italie de Mbappé, avec l’actrice Ester Expósito. A Madrid, on estime en effet que l’attaquant aurait plutôt dû faire profil bas et s’éviter cette polémique en restant chez lui pour se reposer et récupérer de sa dernière blessure. Pour ne rien arranger, il ne sera même pas là pour le Clasico de ce dimanche face au FC Barcelone, match où une victoire pourrait quelque peu adoucir une fin de saison compliquée au Real Madrid.