Kylian Mbappé avec Ester Exposito en Italie : La presse espagnole confirme un «gros malaise» au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Le voyage du capitaine de l’équipe de France en Italie avec Ester Exposito pendant sa convalescence a été plutôt mal reçu dans le vestiaire du club madrilène. La presse espagnole est d’ailleurs en mesure de confirmer un malaise assez conséquent autour de l’attaquant de 27 ans.

Le Real Madrid traverse une fin de saison assez chaotique. En route vers une saison blanche, le club madrilène voit son vestiaire imploser. Kylian Mbappé serait notamment pointé du doigt en ce moment. Touché à la cuisse, le capitaine de l’équipe de France ne fera pas le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche soir. L’attaquant de 27 ans cristalliserait d’ailleurs quelques tensions dans l’effectif merengue.

Kylian Mbappé et sa virée en Italie : La goutte de trop au Real Madrid ? Comme le confirme AS, un « gros malaise » règnerait au Real Madrid à l’égard de Kylian Mbappé à cause du déroulement des deux dernières semaines. Son escapade en Italie avec Ester Exposito a notamment été mal perçu par les supporters. Entre yacht, plage, restaurants et balades, le champion du monde 2018 semblait s’être offert de vraies vacances d’été en avance alors qu’il était supposé être en convalescence. Les supporters ont eu du mal à digérer cela puisqu’ils pensaient que le joueur allait rester auprès de ses coéquipiers comme le leader qu’il prétend être. Le malaise se serait d’ailleurs étendu à la direction et au vestiaire lorsqu’il a atterri à Madrid seulement 12 minutes avant le match contre l’Espanyol Barcelone. Cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.