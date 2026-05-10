Real Madrid : «Il ne se sentait pas bien», Kylian Mbappé s’arrête en plein entraînement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé à la jambe depuis la fin du mois d’avril, Kylian Mbappé a récemment effectué son retour à l’entraînement. Néanmoins, l’attaquant français n’est pas remis, et n’a pas été convoqué par le Real Madrid pour le Classico face au Barça ce dimanche soir. D’après la presse espagnole, le numéro 10 se serait arrêté en plein entraînement, ne se sentant pas bien.

Le calvaire se poursuit pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Sévèrement critiqué par les supporters madrilènes depuis plusieurs semaines, l’attaquant français s’était blessé le 24 avril dernier face au Betis. Touché à la jambe, Mbappé était revenu à l’entraînement cette semaine, espérant être suffisamment remis afin de participer au Classico face au FC Barcelone ce dimanche soir. Mais comme annoncé par le club madrilène, le Bondynois n’a pas été convoqué.

Mbappé s’arrête en plein entraînement Comme le révèle le journaliste José Luis Sanchez sur X, Mbappé aurait de nouveau eu des douleurs lors de la séance d’entraînement ce samedi. « Mbappé ne se sentait pas bien lors de la dernière phase de l'entraînement de samedi et s'est retiré aux vestiaires. Forfait pour le Clásico », a indiqué ce dernier concernant le numéro 10, qui ne jouera donc pas ce soir. De son côté, Alvaro Arbeloa avait décidé de prendre sa défense en conférence de presse ce samedi.