Real Madrid : «Il ne se sentait pas bien», Kylian Mbappé s’arrête en plein entraînement !

Blessé à la jambe depuis la fin du mois d’avril, Kylian Mbappé a récemment effectué son retour à l’entraînement. Néanmoins, l’attaquant français n’est pas remis, et n’a pas été convoqué par le Real Madrid pour le Classico face au Barça ce dimanche soir. D’après la presse espagnole, le numéro 10 se serait arrêté en plein entraînement, ne se sentant pas bien.
Le calvaire se poursuit pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Sévèrement critiqué par les supporters madrilènes depuis plusieurs semaines, l’attaquant français s’était blessé le 24 avril dernier face au Betis. Touché à la jambe, Mbappé était revenu à l’entraînement cette semaine, espérant être suffisamment remis afin de participer au Classico face au FC Barcelone ce dimanche soir. Mais comme annoncé par le club madrilène, le Bondynois n’a pas été convoqué.
Mbappé s’arrête en plein entraînement
Comme le révèle le journaliste José Luis Sanchez sur X, Mbappé aurait de nouveau eu des douleurs lors de la séance d’entraînement ce samedi. « Mbappé ne se sentait pas bien lors de la dernière phase de l'entraînement de samedi et s'est retiré aux vestiaires. Forfait pour le Clásico », a indiqué ce dernier concernant le numéro 10, qui ne jouera donc pas ce soir. De son côté, Alvaro Arbeloa avait décidé de prendre sa défense en conférence de presse ce samedi.
Arbeloa l’a défendu en conférence de presse
« Dans le cas de Kylian Mbappé, tous les madridistas savent les efforts qu’il a faits pour venir au Real Madrid. Il avait absolument tout dans son équipe précédente et a dû renoncer à de nombreuses choses pour être dans le club de ses rêves. Nous avons tous vu Kylian enfant avec le survêtement du Real Madrid. Ce que je fais, c’est contrôler ce que font mes joueurs sur le terrain d’entraînement. Les joueurs du Real Madrid, comme tout joueur dans le monde, doivent ressentir que l’entraîneur a de l’autorité, peu importe la durée de leur contrat, car au final, ils respectent l’entraîneur du Real Madrid et je pense que, en tant que joueur, c’est ce qui est le plus important », a ainsi confié le coach madrilène.