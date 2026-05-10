Officiel : Le Real Madrid annonce un coup dur avec Kylian Mbappé !

Très critiqué ces dernières semaines, Kylian Mbappé avait repris l’entraînement récemment après une blessure à la jambe gauche contractée fin avril. Mais malheureusement pour le Real Madrid, l’attaquant français n’est pas suffisamment remis pour disputer le Classico face au FC Barcelone ce dimanche soir comme l’a annoncé le club madrilène.
Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a été sévèrement critiqué. Blessé à la jambe depuis le 24 avril dernier et une rencontre face au Real Betis, l’attaquant français a fait jaser après avoir voyagé en couple avec Ester Exposito lors de sa convalescence. Revenu à l’entraînement cette semaine, le numéro 10 était espéré pour le Classico ce dimanche soir face au FC Barcelone.
Mbappé absent contre le FC Barcelone !
Mais comme l’a officialisé le Real Madrid dans la matinée, Kylian Mbappé n’est pas assez remis et ne jouera pas face au Barça. L’attaquant français n’est pas dans le groupe du Real Madrid pour ce choc, à l’instar de Federico Valverde, d’Arda Güler, d’Eder Militão, de Ferland Mendy, de Rodrygo, de Dani Carvajal, et de Dani Ceballos. Présent en conférence de presse ce samedi, Alvaro Arbeloa a quant à lui pris la défense de Mbappé, pris à parti par de nombreux supporters désormais.
Arbeloa l’a défendu devant la presse
« Dans le cas de Kylian Mbappé, tous les madridistas savent les efforts qu’il a faits pour venir au Real Madrid. Il avait absolument tout dans son équipe précédente et a dû renoncer à de nombreuses choses pour être dans le club de ses rêves. Nous avons tous vu Kylian enfant avec le survêtement du Real Madrid. Ce que je fais, c’est contrôler ce que font mes joueurs sur le terrain d’entraînement. Les joueurs du Real Madrid, comme tout joueur dans le monde, doivent ressentir que l’entraîneur a de l’autorité, peu importe la durée de leur contrat, car au final, ils respectent l’entraîneur du Real Madrid et je pense que, en tant que joueur, c’est ce qui est le plus important », a ainsi confié le coach madrilène.