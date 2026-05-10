Officiel : Le Real Madrid annonce un coup dur avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très critiqué ces dernières semaines, Kylian Mbappé avait repris l’entraînement récemment après une blessure à la jambe gauche contractée fin avril. Mais malheureusement pour le Real Madrid, l’attaquant français n’est pas suffisamment remis pour disputer le Classico face au FC Barcelone ce dimanche soir comme l’a annoncé le club madrilène.

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a été sévèrement critiqué. Blessé à la jambe depuis le 24 avril dernier et une rencontre face au Real Betis, l’attaquant français a fait jaser après avoir voyagé en couple avec Ester Exposito lors de sa convalescence. Revenu à l’entraînement cette semaine, le numéro 10 était espéré pour le Classico ce dimanche soir face au FC Barcelone.

Mbappé absent contre le FC Barcelone ! Mais comme l’a officialisé le Real Madrid dans la matinée, Kylian Mbappé n’est pas assez remis et ne jouera pas face au Barça. L’attaquant français n’est pas dans le groupe du Real Madrid pour ce choc, à l’instar de Federico Valverde, d’Arda Güler, d’Eder Militão, de Ferland Mendy, de Rodrygo, de Dani Carvajal, et de Dani Ceballos. Présent en conférence de presse ce samedi, Alvaro Arbeloa a quant à lui pris la défense de Mbappé, pris à parti par de nombreux supporters désormais.