Bagarre Tchouaméni - Valverde : «Je suis très fier d’eux», la réaction lunaire au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, une grosse bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’issue de la séance d’entraînement du Real Madrid. Si les deux joueurs ont contestés les faits, l’entraîneur Alvaro Arbeloa a défendu ses deux milieux de terrain ce samedi en conférence de presse, avec une réaction pour le moins… surprenante.

Une onde de choc. Jeudi, MARCA révélait qu’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont battus à l’entraînement. L’Urugayen aurait été contraint d’être transporté à l’hôpital suite à cette altercation. Si rapidement, les deux joueurs ont nié une potentielle bagarre, les deux hommes ont été sévèrement sanctionnés financièrement par le Real Madrid. Et alors que le club madrilène affronte le Barça ce dimanche soir, Alvaro Arbeloa a fait le point sur la situation en conférence de presse ce samedi matin.

« Valverde et Tchouameni méritent qu'on passe à autre chose, qu'on leur donne une chance de continuer » « Je ne les crucifierai pas publiquement, car ils ne le méritent pas. Ces quatre derniers mois et ces dernières années, ils m'ont montré ce que signifie être un joueur du Real Madrid. Ils ont démontré ce que signifie être un joueur du Real Madrid, et je ne l'oublierai pas. Valverde et Tchouameni méritent qu'on passe à autre chose, qu'on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club. Je suis très fier d'eux », a ainsi indiqué Alvaro Arbeloa, qui veut absolument éviter d’en rajouter sur cette polémique…