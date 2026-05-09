C'est le chaos au Real Madrid, Fabrizio Romano annonce l'entraîneur pour la saison prochaine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid traverse une passe très délicate à la fois sportivement et institutionnellement parlant. Un changement d'entraîneur, encore un, est dans les tuyaux pour la saison prochaine. Et ce, bien que le vestiaire merengue se déchirerait à petit feu comme l'attestent les dérapages entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras ainsi qu'Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Pas de quoi faire peur à José Mourinho pour autant.

Mercredi et jeudi, le ton est monté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Au point où après de nombreuses charges et mots échangés sur le terrain d'entraînement, les deux hommes en seraient venus aux mains dans le vestiaires d'après divers médias dont Marca et RMC Sport. Finalement, le Real Madrid ouvrait une procédure disciplinaire dans la soirée de jeudi et Valverde, qui avait fait un bref séjour à l'hôpital après être littéralement tombé sur la tête pendant la brouille, a publié un long communiqué sur cet incident sur Instagram.

Intertitre 2 « Aujourd’hui, nous avons eu un autre désaccord. Au cours de la dispute, j’ai accidentellement heurté une table, ce qui m’a valu une petite coupure au front qui a nécessité une visite de routine à l’hôpital. À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus. J’ai l’impression que ma colère face à la situation, ma frustration de voir certains d’entre nous lutter pour tenir jusqu’à la fin de la saison, en donnant tout ce qu’on a, m’ont poussé à en venir à une dispute avec un coéquipier », a notamment regretté Federico Valverde ressentant un sentiment de honte à la lumière des faits.