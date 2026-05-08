Scandale au Real Madrid avec une bagarre : «C'est Mbappé qui lui a dit d'aller mettre une tarte»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, une bagarre impliquant Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde aurait éclaté au sein du Real Madrid. Si les deux joueurs ont rapidement tenu à démentir de telles révélations, l’attitude de Kylian Mbappé elle, est toujours autant critiquée. Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas hésité à ironiser sur la situation actuelle concernant le vestiaire madrilène et l’attaquant français. Explications.

Un gros accident du côté du Real Madrid ? Ce jeudi, MARCA a révélé qu’une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’issue de la séance d’entraînement dans la matinée. Des coups auraient été échangés, et l’Uruguayen aurait même été contraint d’être transféré vers l’hôpital le plus proche. En attendant, cette situation ubuesque vient s’ajouter à des attitudes de stars comme Kylian Mbappé qui agacent très sérieusement les supporters.

« La claque de Rüdiger à Carreras ? C'est Mbappé qui lui a dit d'aller mettre une tarte » Néanmoins, alors que l’attaquant français semble cristalliser beaucoup de frustration de la part des observateurs cette semaine, Daniel Riolo a ironisé à ce sujet, rappelant l’altercation entre Antonio Rüdiger avec Alvaro Carreras plus tôt dans la saison. « La claque de Rüdiger à Carreras ? C'est Mbappé qui lui a dit d'aller mettre une tarte à l'autre en fait, je pense qu'on découvrira ça », a ainsi plaisanté Riolo au micro de l’émission l’After Foot ce jeudi soir. Pour ce dernier, au-delà de Mbappé, les autres stars madrilènes ont un très mauvais comportement.