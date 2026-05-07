Real Madrid - Bagarre avec Aurélien Tchouaméni : Après son séjour à l'hôpital, Federico Valverde lâche ses vérités

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a été au coeur de l'actualité en Espagne ce jeudi. La faute à une altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à Valdebebas, le centre d'entraînement du club madrilène. Une bagarre qui a débouché sur le départ à l'hôpital de l'Uruguayen. Au vu de l'abattage médiatique autour de cet épisode, l'un des deux protagonistes de cet accrochage a pris la parole sur ses réseaux sociaux.

Un premier accrochage mercredi au centre d'entraînement de Valdebebas entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde qui en a engendré un deuxième bien plus violent ces dernières heures. Les mêmes protagonistes dans le même environnement avec une échauffourée sur le terrain d'entraînement puis dans les vestiaires qui a résulté sur une chute de Valverde avec une blessure à la tête qui l'a contraint à effectuer un court séjour à l'hôpital pour des points de suture. La presse s'est déchaînée en relayant cette affaire ces dernières heures. Le Real Madrid a communiqué en affirmant l'ouverture de « procédures disciplinaires ».

«Il est clair que quelqu’un ici répand des rumeurs» Federico Valverde est sorti du silence ce jeudi soir en publiant un long message par le biais d'une Story Instagram. Le milieu de terrain du Real Madrid a livré sa version des faits. « Hier, j’ai eu un accrochage avec un coéquipier pendant un entraînement. La fatigue due aux compétitions et la frustration ont amplifié la situation de manière disproportionnée. Dans un vestiaire normal, ce genre de choses peut arriver et se règle généralement en interne, sans que cela ne soit rendu public. Il est clair que quelqu’un ici répand des rumeurs, et avec une saison sans titre, où le Real Madrid est constamment sous les projecteurs, tout prend des proportions démesurées ».

«À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus» « Aujourd’hui, nous avons eu un autre désaccord. Au cours de la dispute, j’ai accidentellement heurté une table, ce qui m’a valu une petite coupure au front qui a nécessité une visite de routine à l’hôpital. À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus. J’ai l’impression que ma colère face à la situation, ma frustration de voir certains d’entre nous lutter pour tenir jusqu’à la fin de la saison, en donnant tout ce qu’on a, m’ont poussé à en venir à une dispute avec un coéquipier », a poursuivi Federico Valverde dans son communiqué.