Officiel : Le Real Madrid communique enfin sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le premier accrochage de mercredi à Valdebebas n'aura donc pas été un cas isolé. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont à nouveau pris le bec pendant la séance d'entraînement de ce jeudi avec une chute de l'Uruguayen sur la tête, contraint donc de finir à l'hôpital. Une altercation qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse et qui a obligé le Real Madrid à « ouvrir des procédures disciplinaires ».

Décidément, c'est une saison à oublier pour le Real Madrid. Tout autre résultat qu'une victoire dimanche à Barcelone officialiserait la saison blanche de la Casa Blanca sur le plan sportif lorsque l'institution merengue a également connu des jours meilleurs. Mercredi, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ont échangé deux coups à l'entraînement. Et cette échauffourée a repris ce jeudi. Marca a fait part d'une bagarre entre les deux milieux de terrain du Real Madrid. Une tendance confirmée par divers médias dont RMC et son journaliste Fabrice Hawkins. « Au départ, ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une petite balayette de Federico Valverde à l’endroit d’Aurélien Tchouameni. Forcément, ça ne plait pas à Aurélien Tchouameni. Arbeloa, l’entraîneur, qui voit que ça va chauffer et que ça peut vraiment monter, décide de calmer un petit peu le jeu en les mettant dans la même équipe. Sauf qu’ils continuent à s’insulter. Ils ont des mots l’un envers l’autre, tout ça, c’est devant témoins ».

Intertitre 2 Sur le plateau du Super Moscato Show, le journaliste de RMC a annoncé le départ à l'hôpital de Federico Valverde après une chute dans le vestiaire qui a engendré une blessure à sa tête. « Ils rentrent ensuite aux vestiaires une fois l’entraînement terminé et là ils se battent, tout simplement. Devant leurs coéquipiers, il y a une échauffourée, c’est une vraie bagarre. Les coéquipiers essayent d’intervenir, ce n’est pas simple parce que ce sont quand même deux gaillards. Dans la confusion générale, Federico Valverde tombe au sol et s’ouvre la tête. Il a eu quelques points de suture, il est allé à l’hôpital parce qu’il a perdu connaissance aussi un petit moment. Ça n’a pas duré très longtemps, mais il est quand même allé à l’hôpital. Il est de retour à Valdebebas, donc ça va pour Federico Valverde ».