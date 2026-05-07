Officiel : Le Real Madrid communique enfin sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde !

Le premier accrochage de mercredi à Valdebebas n'aura donc pas été un cas isolé. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont à nouveau pris le bec pendant la séance d'entraînement de ce jeudi avec une chute de l'Uruguayen sur la tête, contraint donc de finir à l'hôpital. Une altercation qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse et qui a obligé le Real Madrid à « ouvrir des procédures disciplinaires ».
Décidément, c'est une saison à oublier pour le Real Madrid. Tout autre résultat qu'une victoire dimanche à Barcelone officialiserait la saison blanche de la Casa Blanca sur le plan sportif lorsque l'institution merengue a également connu des jours meilleurs. Mercredi, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ont échangé deux coups à l'entraînement. Et cette échauffourée a repris ce jeudi. Marca a fait part d'une bagarre entre les deux milieux de terrain du Real Madrid. Une tendance confirmée par divers médias dont RMC et son journaliste Fabrice Hawkins. « Au départ, ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une petite balayette de Federico Valverde à l’endroit d’Aurélien Tchouameni. Forcément, ça ne plait pas à Aurélien Tchouameni. Arbeloa, l’entraîneur, qui voit que ça va chauffer et que ça peut vraiment monter, décide de calmer un petit peu le jeu en les mettant dans la même équipe. Sauf qu’ils continuent à s’insulter. Ils ont des mots l’un envers l’autre, tout ça, c’est devant témoins ».
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Sur le plateau du Super Moscato Show, le journaliste de RMC a annoncé le départ à l'hôpital de Federico Valverde après une chute dans le vestiaire qui a engendré une blessure à sa tête. « Ils rentrent ensuite aux vestiaires une fois l’entraînement terminé et là ils se battent, tout simplement. Devant leurs coéquipiers, il y a une échauffourée, c’est une vraie bagarre. Les coéquipiers essayent d’intervenir, ce n’est pas simple parce que ce sont quand même deux gaillards. Dans la confusion générale, Federico Valverde tombe au sol et s’ouvre la tête. Il a eu quelques points de suture, il est allé à l’hôpital parce qu’il a perdu connaissance aussi un petit moment. Ça n’a pas duré très longtemps, mais il est quand même allé à l’hôpital. Il est de retour à Valdebebas, donc ça va pour Federico Valverde ».
Le Real Madrid communique : «Il a décidé d'ouvrir des procédures disciplinaires à l'encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouameni»
Les journalistes de RMC ont assuré ces dernières heures que le Real Madrid n'avaient pas donné suite à leur demande de réactions sur cette triste affaire entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Le service communication du club a décidé de prendre la parole en publiant un communiqué sur son site internet. « Le Real Madrid annonce qu'à la suite des événements survenus ce matin lors de l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des procédures disciplinaires à l'encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Le club communiquera en temps voulu les décisions rendues dans ces deux dossiers, une fois les procédures internes correspondantes terminées ». Des procédures disciplinaires sont donc enclenchées par le Real Madrid, reste à savoir quel dénouement connaîtra cette affaire.