Bagarre entre Tchouaméni et Valverde : «La saison prochaine, il ne jouera pas au Real Madrid», un départ est déjà annoncé en Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au Real Madrid, rien ne va plus. Depuis mercredi, des tensions extrêmes opposent deux joueurs de l'effectif, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs en seraient même venus aux mains, l'Uruguayen étant même obligé de passer par l'hôpital. Dans ce contexte très tendu, un départ du Real Madrid semble inévitable.

Au bord de la crise, le Real Madrid a du mal à montrer un bilan positif sur le plan sportif. Le club espagnol va vivre une saison blanche frustrante et n'arrive pas à faire fonctionner son effectif. En plus, l'ambiance semble tendue entre les joueurs du club puisqu'une bagarre a éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Ce dernier pourrait être placé sur la liste des départs cet été.

Grosse bagarre au Real Madrid, un départ déjà annoncé Présent au club depuis 2016 lorsqu'il a commencé dans la réserve, Federico Valverde est devenu l'un des joueurs emblématiques de cet effectif du Real Madrid. L'Uruguayen de 27 ans est encore sous contrat jusqu'en 2029 mais son avenir pourrait être sacrement bouleversé après cette histoire avec Aurélien Tchouaméni. En effet, Latigo Serrano, journaliste pour Radio Marca, rapporte que c'est lui qui aurait initié les échanges houleux. « On parle du deuxième capitaine de l’équipe qui refuse le pardon et la paix qu’un coéquipier lui a offerts avant le début de l’entraînement et qui va à trois reprises essayer de le casser (à l’entraînement) pour le blesser physiquement » déclare-t-il d'abord.