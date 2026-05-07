Tchouameni et Valverde envoyés «en stage à la Commanderie» : La blague de Vincent Moscato sur la bagarre au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait le récit de l’incident qui s’est produit entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde ce jeudi à l’entraînement. Une violente altercation qui devrait provoquer des sanctions pour les deux joueurs du Real Madrid et Vincent Moscato a alors proposé de les envoyer à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM.

C’est le chaos le plus total au Real Madrid. Après leur altercation de mercredi, l’embrouille entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde est passé au stade supérieur ce jeudi. Comme expliqué par le journaliste Fabrice Hawkins, une bagarre a éclaté entre les deux hommes et l’Uruguayen a même dû être transporté à l’hôpital après être tombé au sol et avoir perdu connaissance.

« Valverde est allé à l’hôpital parce qu’il a perdu connaissance » « Au départ, ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une petite balayette de Federico Valverde à l’endroit d’Aurélien Tchouameni. Forcément, ça ne plaît pas à Aurélien Tchouameni. Arbeloa, l’entraîneur, qui voit que ça va chauffer et que ça peut vraiment monter, décide de calmer un petit peu le jeu en les mettant dans la même équipe. Sauf qu’ils continuent à s’insulter. Ils ont des mots l’un envers l’autre, tout ça, c’est devant témoins », a déclaré Fabrice Hawkins dans le Super Moscato Show sur RMC. « Ils rentrent ensuite aux vestiaires une fois l’entraînement terminé et là ils se battent, tout simplement. Devant leurs coéquipiers, il y a une échauffourée, c’est une vraie bagarre. Les coéquipiers essayent d’intervenir, ce n’est pas simple parce que ce sont quand même deux gaillards. Dans la confusion générale, Federico Valverde tombe au sol et s’ouvre la tête. Il a eu quelques points de suture, il est allé à l’hôpital parce qu’il a perdu connaissance aussi un petit moment. Ça n’a pas duré très longtemps, mais il est quand même allé à l’hôpital. Il est de retour à Valdebebas, donc ça va pour Federico Valverde. »