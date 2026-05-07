Real Madrid : Federico Valverde transporté à l’hôpital après un nouvel incident avec Aurélien Tchouameni !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la presse espagnole indiquait mercredi qu’Aurélien Tchouameni et Federico Valverde auraient failli en venir aux mains à l’entraînement, un nouvel incident se serait produit entre les deux hommes ce jeudi. Une nouvelle altercation après laquelle l’international uruguayen aurait dû être transporté à l’hôpital pour recevoir des points de suture.

Après l’incident entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, puis l’escapade italienne de Kylian Mbappé, Marca indiquait mercredi qu’Aurélien Tchouameni et Federico Valverde auraient failli en venir aux mains à l’entraînement. Le quotidien espagnol évoquait alors « l’un des moments les plus tendus dont on se souvienne à Valdebebas » et visiblement, la tension n’est pas retombée au sein du vestiaire du Real Madrid.

Nouvel incident entre Tchouameni et Valverde, l’Uruguayen transporté à l’hôpital Car, ce jeudi, Marca révèle un nouvel incident entre les deux hommes. Federico Valverde aurait refusé de serrer la main d’Aurélien Tchouameni, ce qui aurait provoqué une séance d’entraînement particulièrement tendue, qui aurait ensuite dégénéré en bagarre dans les vestiaires. Pendant cette violente altercation, l’Uruguayen aurait subi une contusion importante qui aurait nécessité une hospitalisation et des points de suture. Le média espagnol précise que ce ne serait pas à la suite d’un coup porté par Aurélien Tchouameni que Federico Valverde aurait été blessé.