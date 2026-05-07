Real Madrid : Federico Valverde transporté à l’hôpital après un nouvel incident avec Aurélien Tchouameni !

Alors que la presse espagnole indiquait mercredi qu’Aurélien Tchouameni et Federico Valverde auraient failli en venir aux mains à l’entraînement, un nouvel incident se serait produit entre les deux hommes ce jeudi. Une nouvelle altercation après laquelle l’international uruguayen aurait dû être transporté à l’hôpital pour recevoir des points de suture.
Après l’incident entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, puis l’escapade italienne de Kylian Mbappé, Marca indiquait mercredi qu’Aurélien Tchouameni et Federico Valverde auraient failli en venir aux mains à l’entraînement. Le quotidien espagnol évoquait alors « l’un des moments les plus tendus dont on se souvienne à Valdebebas » et visiblement, la tension n’est pas retombée au sein du vestiaire du Real Madrid.
Nouvel incident entre Tchouameni et Valverde, l’Uruguayen transporté à l’hôpital
Car, ce jeudi, Marca révèle un nouvel incident entre les deux hommes. Federico Valverde aurait refusé de serrer la main d’Aurélien Tchouameni, ce qui aurait provoqué une séance d’entraînement particulièrement tendue, qui aurait ensuite dégénéré en bagarre dans les vestiaires. Pendant cette violente altercation, l’Uruguayen aurait subi une contusion importante qui aurait nécessité une hospitalisation et des points de suture. Le média espagnol précise que ce ne serait pas à la suite d’un coup porté par Aurélien Tchouameni que Federico Valverde aurait été blessé.
Réunion d’urgence au Real Madrid
Plusieurs membres du vestiaire auraient qualifié cet incident comme « le plus grave jamais vécu à Valdebebas ». Ce serait l’agressivité excessive de Federico Valverde à l’entraînement qui aurait contribué à faire sortir Aurélien Tchouameni de ses gonds. Ce qui aurait provoqué une réunion d’urgence au Real Madrid, avec la présence de José Angel Sanchez et des procédures disciplinaires auraient été engagées contre les deux joueurs. Les Merengue ont toujours un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone dimanche à préparer, avec normalement la présence de Kylian Mbappé, touché à la jambe mais qui devrait pouvoir tenir sa place lors du Clasico.