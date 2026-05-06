Tension maximale au Real Madrid : Aurélien Tchouameni a failli se battre avec un de ses coéquipiers

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la gifle qu’Antonio Rüdiger aurait assénée à Alvaro Carreras, deux autres joueurs du Real Madrid auraient failli en venir aux mains au Real Madrid. D’après les informations de Marca, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde auraient eu une grosse altercation à l’entraînement ce mercredi, à quelques jours du Clasico face au FC Barcelone.

La tension est à son comble au Real Madrid en cette fin de saison, que les Merengue vont terminer sans le moindre trophée. Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours pour son escapade italienne avec Ester Expositio, alors que la Casa Blanca se déplacera sur la pelouse du FC Barcelone dimanche prochain.

Rüdiger aurait giflé Carreras Comme expliqué par le journaliste de RMC Edgar Groleau, le capitaine de l’équipe de France avait déjà eu une petite embrouille avec Jude Bellingham au mois de février : « Mbappé, les gens du Real Madrid lui disent les choses frontalement. Et je pense notamment à Jude Bellingham. Ils ont eu une petite dispute verbale à la mi-temps d’un match de Liga en février parce que Bellingham est quelqu’un qui est franc et dit les choses. C’est vrai qu’aujourd’hui, les gens disent les choses à Mbappé. » Dernièrement, ce sont Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras qui auraient eu une altercation. Selon Onda Cero, le premier aurait giflé le second lors d’une séance d’entraînement.