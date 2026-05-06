Kylian Mbappé - Real Madrid : Enfin une bonne nouvelle avant le choc contre Barcelone ?

Le Real Madrid pourrait vivre une soirée cauchemardesque dimanche prochain. Tout autre résultat qu’une victoire de leur part scellerait le sacre du FC Barcelone en Liga. Un Clasico potentiellement synonyme de trophée pour le Barça comme lors de leur dernière confrontation en Supercoupe d’Espagne en janvier dernier. Et comme ce fut le cas en Arabie saoudite, Mbappé pourrait être de retour de blessure pour ce rendez-vous.
Une lésion du muscle semi-tendineux de la cuisse gauche. Voici le diagnostic médical communiqué par le staff du Real Madrid quelques heures après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé contre le Betis Séville le 24 avril dernier (1-1). Depuis, Mbappé se soigne et prépare son retour à la compétition alors que Didier Deschamps communiquera sa liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) la semaine prochaine, le 14 mai plus précisément, à l’occasion du Journal Télévisé de 20 heures.
Kylian Mbappé sur la touche depuis fin avril
Freiné par les blessures avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà effectué deux convalescence en janvier ainsi qu’en février / mars. Cependant, seulement deux semaines après son nouveau coup d’arrêt, le meilleur buteur de la saison du club madrilène avec 41 réalisations pourrait être de la partie dimanche soir pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou.
Kylian Mbappé : C’est en bonne voie pour participer au Clasico contre le Barça ?
Un match qui pourrait d’ores et déjà sonner comme étant l’épilogue de la saison. Et pour cause, un tout autre résultat qu’une défaite permettrait au FC Barcelone d’être sacré champion d’Espagne pour la deuxième année consécutive. Ce qui signifie que les Blaugrana pourraient célébrer son titre de champion au nez et à la barbe de son éternel rival du Real Madrid à domicile ce dimanche. Selon Melchor Ruiz, journaliste de la Cadena Cope, les signaux seraient positifs pour que Kylian Mbappé participe à ce choc entre les deux ennemis jurés du football espagnol. Affaire à suivre.