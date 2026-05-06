Kylian Mbappé - Real Madrid : Enfin une bonne nouvelle avant le choc contre Barcelone ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid pourrait vivre une soirée cauchemardesque dimanche prochain. Tout autre résultat qu’une victoire de leur part scellerait le sacre du FC Barcelone en Liga. Un Clasico potentiellement synonyme de trophée pour le Barça comme lors de leur dernière confrontation en Supercoupe d’Espagne en janvier dernier. Et comme ce fut le cas en Arabie saoudite, Mbappé pourrait être de retour de blessure pour ce rendez-vous.

Une lésion du muscle semi-tendineux de la cuisse gauche. Voici le diagnostic médical communiqué par le staff du Real Madrid quelques heures après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé contre le Betis Séville le 24 avril dernier (1-1). Depuis, Mbappé se soigne et prépare son retour à la compétition alors que Didier Deschamps communiquera sa liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) la semaine prochaine, le 14 mai plus précisément, à l’occasion du Journal Télévisé de 20 heures.

Kylian Mbappé sur la touche depuis fin avril Freiné par les blessures avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà effectué deux convalescence en janvier ainsi qu’en février / mars. Cependant, seulement deux semaines après son nouveau coup d’arrêt, le meilleur buteur de la saison du club madrilène avec 41 réalisations pourrait être de la partie dimanche soir pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou.