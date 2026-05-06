Blessure de Kylian Mbappé : Il faudra attendre un peu pour le verdict que tout le monde attend…

Victime d'une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche à la fin du mois d’avril, Kylian Mbappé reste incertain pour la fin de saison du Real Madrid. Des examens médicaux permettront d’en savoir plus concernant l’état de l’international français étaient prévus ce mercredi mais ont finalement été reportés.
Ces derniers jours, Kylian Mbappé a davantage fait parler de lui pour sa virée en Sardaigne que pour l’état de sa jambe gauche. Le 24 avril dernier, l’international français avait été remplacé à 80e minute après avoir stoppé sa course. En Espagne, on laissait entendre qu’il pourrait ne pas revenir avant la fin de saison du Real Madrid, et ce alors que le Clasico face au FC Barcelone a lieu ce week-end. De nouveaux examens médicaux permettront d’en savoir davantage.
Examens reportés pour Kylian Mbappé
Cette journée de mercredi devait être décisive pour connaître l’évolution de sa blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, mais il faudra encore se montrer patient puisque les examens ont été reportés à jeudi selon les journalistes Rubén Cañizares et Abraham Romero. Kylian Mbappé s’est tout de même montré actif en travaillant en salle et en piscine. Il devrait effectuer une partie de l’entraînement avec le reste du groupe.
La réponse du clan Mbappé à la polémique du moment
Cette semaine, l’entourage de Kylian Mbappé est sorti du silence pour répondre aux critiques sur son déplacement en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice Ester Expósito. « Une partie des critiques repose sur une sur-interprétation d’éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l’implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif », a indiqué le clan Mbappé.
Après la victoire contre l’Espanyol Barcelone, Alvaro Arbeloa s’était prononcé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé sur la pelouse du Camp Nou ce week-end : « Toute la gestion des joueurs blessés est supervisée par le staff médical du Real Madrid, ce sont eux qui décident s’il faut venir ou non à Valdebebas. Et ensuite, chacun fait ce qu’il veut de son temps libre. Moi, là-dessus, je n’ai pas à intervenir ».