Blessure de Kylian Mbappé : Il faudra attendre un peu pour le verdict que tout le monde attend…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d'une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche à la fin du mois d’avril, Kylian Mbappé reste incertain pour la fin de saison du Real Madrid. Des examens médicaux permettront d’en savoir plus concernant l’état de l’international français étaient prévus ce mercredi mais ont finalement été reportés.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a davantage fait parler de lui pour sa virée en Sardaigne que pour l’état de sa jambe gauche. Le 24 avril dernier, l’international français avait été remplacé à 80e minute après avoir stoppé sa course. En Espagne, on laissait entendre qu’il pourrait ne pas revenir avant la fin de saison du Real Madrid, et ce alors que le Clasico face au FC Barcelone a lieu ce week-end. De nouveaux examens médicaux permettront d’en savoir davantage.

Examens reportés pour Kylian Mbappé Cette journée de mercredi devait être décisive pour connaître l’évolution de sa blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, mais il faudra encore se montrer patient puisque les examens ont été reportés à jeudi selon les journalistes Rubén Cañizares et Abraham Romero. Kylian Mbappé s’est tout de même montré actif en travaillant en salle et en piscine. Il devrait effectuer une partie de l’entraînement avec le reste du groupe.