Kylian Mbappé contre Jude Bellingham : Ça a clashé dans le vestiaire du Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’ambiance ne semble pas être au beau fixe au Real Madrid. La presse ibérique fait état d’un accrochage entre Antonio Rüdiger et un autre joueur à l’entraînement lorsque Kylian Mbappé s’en serait verbalement pris à un élément de l’équipe d’entraîneurs de la Casa Blanca le mois dernier. Quelques semaines en arrière, le capitaine de l’équipe de France aurait été ciblé par Jude Bellingham à la mi-temps d’un match de championnat…

Éloigné des pelouses depuis maintenant près de deux semaines en raison d’une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche le 24 avril dernier (1-1 contre le Betis Séville), Kylian Mbappé fait énormément parler de lui dans la presse. Et ce, pour plusieurs raisons : la première étant sa virée en Italie avec sa partenaire Ester Exposito alors que le Real Madrid se dirige vers une saison blanche avec quatre matchs de Liga restants pour espérer renverser la vapeur avec 11 points de retard sur le FC Barcelone.

Kylian Mbappé dans l’œil du cyclone ? Mais ce n’est pas tout. Les journalistes Mario Cortegana et Guillermo Rai ont affirmé dans un article de The Athletic mardi que Kylian Mbappé aurait été le protagoniste d’un accrochage verbal avec des propos déplacés et insultants proférés à un membre du staff technique d’Alvaro Arbeloa pendant une séance d’entraînement, lui qui l’aurait signalé en position de hors-jeu sur une situation. Une atmosphère pesante au centre d’entraînement de Valdebebas qui ne date pas d’hier.