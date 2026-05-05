«Le règne des médiocres» : Nabil Djellit s’emporte sur la polémique Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Blessé depuis une dizaine de jours, Kylian Mbappé a profité de sa convalescence pour se rendre en Sardaigne ce week-end aux côtés de la comédienne Ester Expósito. Une escapade qui fait polémique en Espagne, alors que le Real Madrid jouait ce dimanche. Sur le réseau social X, Nabil Djellit a dénoncé un « Mbappé bashing ».

Privé de Kylian Mbappé, en convalescence après sa blessure aux ischio-jambiers, Alvaro Arbeloa a vu son attaquant se rendre en Sardaigne pour quelques jours de repos, et ce alors que le Real Madrid, qui ne va remporter aucun trophée cette saison, jouait dimanche soir contre l'Espanyol Barcelone (2-0). Une escapade autorisée mais qui ne cesse de faire parler en Espagne. Au sein du club, cette virée en compagnie de l’actrice Ester Expósito serait critiquée selon la presse locale. Une situation qui exaspère Nabil Djellit.

« Stop au Mbappé bashing » « On vit dans un monde où celui qui a encore planté plus de 40 buts cette saison est systématiquement critiqué, pendant que ceux qui ne touchent pas une bille depuis 2 ans passent entre les gouttes. C'est le règne des médiocres. Une époque formidable... Stop au Mbappé bashing », a réagi le journaliste sur X. Un avis partagé par Régis Testelin.