«Mbappé Out» : Les supporters du Real Madrid sont déchaînés sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il reste simplement quatre matchs au Real Madrid pour espérer ne pas faire une saison blanche. Avec ses 11 points de retard sur le FC Barcelone en Liga, le club merengue doit faire un sans faute lorsque le club blaugrana doit tout perdre pour que la balance soit inversée. Une tâche quasiment impossible alors que Kylian Mbappé est d’ailleurs blessé et donc aux abonnés absents aux entraînements à Madrid. L’occasion pour de nombreux supporters de demander d’arrêter les frais.

La menace de la saison blanche plane sérieusement au-dessus du Real Madrid. Il ne reste plus que la Liga afin d’éviter à la Casa Blanca un exercice sans avoir raflé le moindre trophée. Cependant, à quatre journées de la fin, le club merengue compte 11 points de retard sur le FC Barcelone avec un Clasico d’une importance capitale à jouer au Camp Nou dimanche soir. Le Real Madrid s’est défait de l’Espanyol Barcelone (2-0) sans Kylian Mbappé souffrant d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche depuis le 24 avril dernier.

«Lundi de travail» : La publication du Real Madrid à l’entraînement engendre une vague de commentaires virulents à l’encontre de Mbappé Lundi, le Real Madrid a publié une vidéo sur son compte X de l’entraînement du jour à Valdebebas avec la légende suivante : « Lundi de travail ». Dans la section des commentaires, on peut y apercevoir des dizaines de montage photo « Mbappé Fuera » ou « Mbappé Out » de la part des supporters du Real Madrid. Et on y trouve de tout. De simples montages ou d’autres avec l’accoutrement de l’ancien dictateur Adolf Hitler.