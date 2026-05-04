«Kylian Mbappé s'est éloigné du Real Madrid» : La nouvelle star du club, c'est lui !

Axel Cornic

Presque deux ans après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas faire l’unanimité au Real Madrid. C’est même tout l’inverse, puisque la star française est la cible favorite des critiques en Espagne et sa récente escapade en Sardaigne n’a pas vraiment arrangé la situation.

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Recrue star de l’été 2024, l’attaquant est toujours pointé du doigt en Espagne, alors qu’il affiche pourtant des statistiques individuelles impressionnantes. Et après la polémique de l’hiver sur son genou et la gestion surprenante de la part du staff médical du Real Madrid, c’est une nouvelle affaire qui a éclaté.

« Ici à Madrid, toute cette histoire fait du bruit » Blessé à une cuisse, Mbappé a en effet été aperçu en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça n’a pas été apprécié. « Ici à Madrid, toute cette histoire fait du bruit » a expliqué Pablo Polo, journaliste à MARCA, au micro de RMC. « A mon avis c’est Kylian Mbappé qui s’est éloigné du Real Madrid. D’abord physiquement avec deux déplacements en un mois et demi, celui à Paris pour sa blessure au genou et maintenant son déplacement en Italie. Mais peut-être aussi un peu émotionnellement ».