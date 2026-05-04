Vinicius Jr et Jude Bellingham : Kylian Mbappé les rend moins bons au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le Real Madrid mettait la main sur Kylian Mbappé. L'addition du Français est-elle pour autant une bonne nouvelle pour la Casa Blanca ? Aujourd'hui, aux yeux de beaucoup, l'ancien du PSG serait responsable des problèmes du Real Madrid, qui jouerait mieux sans Mbappé. Cela serait en tout cas criant pour Vinicius Jr et Jude Bellingham.

Contesté en Espagne, Kylian Mbappé est désigné par beaucoup comme l'un des responsables des maux du Real Madrid. La Casa Blanca serait-elle moins forte quand le Français est là ? Depuis un moment maintenant, cet avis circule et il est partagé par beaucoup. Mbappé contribuerait à affaiblir le niveau de jeu du Real Madrid. Pour Bruno Alemany, il influerait en tout cas négativement sur Vinicius Jr et Jude Bellingham.

« Bellingham et Vinicius auraient sans aucun doute réalisé une meilleure saison avec un autre type d'avant-centre » Si le Brésilien et l'Anglais jouent mal, cela pourrait être de la faute de Kylian Mbappé. Au micro de la Cadena Ser, Bruno Alemany a ainsi expliqué : « Bellingham et Vinicius auraient sans aucun doute réalisé une meilleure saison avec un autre type d'avant-centre. La situation est différente pour le Real Madrid dans son ensemble, car Mbappé est fantastique et a permis au Real de marquer des points et de remporter des moments cruciaux cette saison grâce à ses propres performances. Avec un autre type d'attaquant, Bellingham et Vinicius auraient, à mon avis, réalisé une bien meilleure saison. Car Vinicius joue clairement mieux sans Mbappé ».