Le nouveau tacle lâché en Espagne : Kylian Mbappé se prend pour Lionel Messi et c'est une erreur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, Kylian Mbappé n'est clairement pas épargné en Espagne. En effet, malgré ses nombreux buts marqués pour le Real Madrid, l'attaquant français subit de très nombreuses attaques. Un nouveau tacle a d'ailleurs été lâché à l'encontre de Mbappé. Cela concerne ainsi son style de jeu et sa volonté de faire comme Lionel Messi.

Kylian Mbappé est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, de nombreuses choses lui sont reprochées. En effet, si l'attaquant du Real Madrid a marqué énormément cette saison, son style de jeu est pointé du doigt par certains. Positionné à la pointe de l'attaque du Real Madrid, Mbappé veut cependant très régulièrement avoir le ballon dans les pied pour construire. Le fait est qu'il n'est pas Lionel Messi comme l'a souligné Bruno Alemany pour la Cadena Ser.

« Quand il le comprendra, il deviendra encore meilleur » « Il ne fait pas assez d'appels de balle compte tenu de la qualité de Mbappé dans ce domaine. Même avec seulement quatre mètres pour un appel, l'équipe en profitera si vous en faites régulièrement. Or, cette saison, Mbappé a surtout demandé le ballon au pied, pris des risques et joué comme Messi. Mbappé est un joueur différent. Il peut parfois éliminer deux défenseurs et marquer un but exceptionnel, mais ce n'est pas son style de jeu. Quand il le comprendra, il deviendra encore meilleur », a-t-il lâché, taclant ainsi la manière de jouer de Kylian Mbappé.