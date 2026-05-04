Kylian Mbappé en voyage avec Ester Exposito : Le Real Madrid répond à la dernière polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Blessé, Kylian Mbappé a passé ces derniers jours loin de Madrid en compagnie d'Ester Exposito. Un voyage qui n'a pas manqué de faire parler et susciter la colère des fans de la Casa Blanca. Une polémique a ainsi éclaté et voilà que ce dimanche soir, à la suite de la victoire du Real Madrid contre l'Espanyol Barcelone, Alvaro Arbeloa s'est exprimé sur le cas Mbappé.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé est grandement chahuté. Régulièrement critiqué dans les médias espagnols, voilà que l'attaquant merengue est au coeur d'une nouvelle polémique ces derniers jours. La raison ? Un voyage en Italie avec Ester Exposito. Blessé, Mbappé ne peut actuellement pas jouer avec le Real Madrid et c'est ainsi qu'il en a profité pour faire une petite escapade en Sardaigne avec celle qui serait sa petite-amie. Mais voilà que ça n'a clairement pas été apprécié par les fans de la Casa Blanca qui ont alors exprimé leur colère contre Kylian Mbappé, certains allant même jusqu'à réclamer son départ.

« Chaque joueur pendant son temps libre fait ce qu’il juge opportun » Quid de la position du Real Madrid à propos de cette virée de Kylian Mbappé ? La question a justement été posée à Alvaro Arbeloa. Ce dimanche soir après la victoire de la Casa Blanca, l'entraîneur merengue a confié en conférence de presse : « Toute la planification des joueurs blessés est supervisée et gérée par les services médicaux du Real Madrid, qui sont ceux qui contrôlent quand ils doivent aller à Valdebebas et quand ils n’y vont pas. Chaque joueur pendant son temps libre fait ce qu’il juge opportun et là-dessus, je n’interviens pas ».