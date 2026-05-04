Kylian Mbappé en voyage avec Ester Exposito : Le Real Madrid répond à la dernière polémique

Blessé, Kylian Mbappé a passé ces derniers jours loin de Madrid en compagnie d'Ester Exposito. Un voyage qui n'a pas manqué de faire parler et susciter la colère des fans de la Casa Blanca. Une polémique a ainsi éclaté et voilà que ce dimanche soir, à la suite de la victoire du Real Madrid contre l'Espanyol Barcelone, Alvaro Arbeloa s'est exprimé sur le cas Mbappé.
Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé est grandement chahuté. Régulièrement critiqué dans les médias espagnols, voilà que l'attaquant merengue est au coeur d'une nouvelle polémique ces derniers jours. La raison ? Un voyage en Italie avec Ester Exposito. Blessé, Mbappé ne peut actuellement pas jouer avec le Real Madrid et c'est ainsi qu'il en a profité pour faire une petite escapade en Sardaigne avec celle qui serait sa petite-amie. Mais voilà que ça n'a clairement pas été apprécié par les fans de la Casa Blanca qui ont alors exprimé leur colère contre Kylian Mbappé, certains allant même jusqu'à réclamer son départ.
« Chaque joueur pendant son temps libre fait ce qu’il juge opportun »
Quid de la position du Real Madrid à propos de cette virée de Kylian Mbappé ? La question a justement été posée à Alvaro Arbeloa. Ce dimanche soir après la victoire de la Casa Blanca, l'entraîneur merengue a confié en conférence de presse : « Toute la planification des joueurs blessés est supervisée et gérée par les services médicaux du Real Madrid, qui sont ceux qui contrôlent quand ils doivent aller à Valdebebas et quand ils n’y vont pas. Chaque joueur pendant son temps libre fait ce qu’il juge opportun et là-dessus, je n’interviens pas ».
Le vestiaire du Real Madrid se pose des questions
Il n'y aurait donc pas de polémique aux yeux du Real Madrid avec Kylian Mbappé. En revanche, on ne pourrait pas forcément en dire autant de ses coéquipiers. En effet, dans le vestiaire merengue, les déplacements du Français commenceraient à crisper plus d'un joueur du Real Madrid. Alors que les Madrilènes ont longtemps soutenu Mbappé, voilà que ça commencerait à se fissurer en interne. Affaire à suivre...