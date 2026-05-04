«Ce n'est pas possible il le fait exprès ?» : Le jour où Mbappé a appris la vérité sur Messi, il était sous le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant d'être coéquipiers au PSG entre l'été 2021 et le mercato estivale de 2023 au PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi se rendaient coup pour coup au classement du Soulier d'or européen pour la saison 2018/2019. Pour France Football, le champion du monde français dévoilait à l'époque avoir été choqué par l'attention toute particulièrement que lui réservait la légende argentine.

Au cours de la saison 2018/2019, le PSG version Thomas Tuchel est sorti dès les 1/8èmes de finale de Ligue des champions contre Manchester United. Kylian Mbappé avait marqué à Old Trafford pendant la première manche, mais était passé au travers au Parc des princes (1-3). En championnat, l'équipe parisienne était sacrée championne de Ligue 1 et de loin avec 91 points contre les 75 de son premier poursuivant qu'était le LOSC. Mbappé marchait sur l'eau dans l'élite du football français avec 33 buts marqués.

«J'en mettais deux, il en mettait trois ; j'en mettais trois, il en mettait quatre !» Jusqu'au dernier match de la saison au Stade de Reims, Kylian Mbappé avait espoir de prendre son premier Soulier d'or européen. Cependant, un certain Lionel Messi le privait de ce plaisir grâce à ses 36 réalisations avec le FC Barcelone en Liga. Pour France Football, l'actuel avant-centre du Real Madrid tenait le discours qui suit en décembre 2019. «(En fin de saison dernière) Plutôt que de me mettre la tête sous la pelouse et d'attendre tranquillement la fin de la saison, moi j'ai essayé de me dépasser. Je me suis alors aperçu que je pouvais essayer d'aller chercher ce titre de meilleur buteur européen. [...] Mais, en face, il y avait un client, Messi. J'en mettais deux, il en mettait trois ; j'en mettais trois, il en mettait quatre ! ».