Équipe de France - Hugo Lloris à la Coupe du monde : Bixente Lizarazu valide !

Alexis Brunet

Dernièrement, le journal L’Équipe a lâché une petite bombe en affirmant qu’Hugo Lloris pourrait revenir en équipe de France en tant que numéro trois pour la Coupe du monde. Une information qui peut surprendre car le portier avait pris sa retraite internationale en 2022, mais à en croire Bixente Lizarazu, cela ne serait pas forcément une mauvaise idée.

Petit à petit, la Coupe du monde se rapproche inexorablement et Didier Deschamps annoncera prochainement sa liste. Le sélectionneur s’exprimera le 14 mai et d’ici là il va devoir trancher sur certains dossiers chauds. Le dernier cas en date porte sur les gardiens de but, car on ne sait pas encore parfaitement qui sera du voyage.

Lloris pourrait faire son retour en équipe de France Alors qu’il a perdu depuis longtemps sa place de titulaire au PSG et qu’il s’est récemment blessé pendant plusieurs semaines, Lucas Chevalier pourrait ne pas être présent à la Coupe du monde. Dernièrement, L’Équipe annonçait que la place de troisième gardien pourrait revenir à Hugo Lloris, qui ne serait pas contre un retour en équipe de France, lui qui a pris sa retraite après le mondial 2022. À en croire Bixente Lizarazu, cela ne serait pas forcément une mauvaise idée de revoir l’actuel portier du Los Angeles FC chez les Bleus. « D’abord, j’espère que ça ira pour Chevalier parce qu’il ne faut pas le perdre vu la saison qu’il vit avec le PSG. Et après, pour Lloris, lui ça peut être une expérience intéressante. Ça pourrait être marrant. Je pense qu’il pourrait avoir un rôle de leader et être très bien dans ce rôle de numéro 3 qui reste important par rapport à la solidité d’un groupe », a indiqué le champion du monde 1998 dans Téléfoot.