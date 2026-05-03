L’OM prend une correction : La déclaration lourde de sens du FC Nantes !

Alexis Brunet

L’OM doit attendre avec impatience que la saison se termine. Après avoir concédé le match nul dimanche dernier contre l’OGC Nice, le club phocéen s’est cette fois incliné à l’extérieur sur la pelouse du FC Nantes. Après la rencontre, les Canaris ont d’ailleurs souligné le caractère suffisant de leur adversaire, ce qui leur a coûté cher.

Ce samedi, l’OM a peut-être dit définitivement au revoir à la Ligue des champions. Opposés au FC Nantes en Ligue 1, les partenaires de Mason Greenwood ont subi une correction puisqu’ils se sont inclinés 3-0. Les Canaris ont inscrit trois buts en l’espace de huit minutes, d’abord par Ganago (50ème), puis Cabella (54ème) et enfin c’est Abline qui a conclu le festival nantais (58ème).

« Ils étaient un petit peu suffisant » Lors des six derniers matchs, l’OM s’est incliné à quatre reprises, preuve que les Phocéens n’y arrivent plus. Présent en zone mixte après la rencontre, Frédéric Guilbert a souligné la suffisance des Marseillais, ce qui a poussé le FC Nantes à donner le maximum. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a analysé un petit peu leur échauffement et on a vu qu'ils étaient un petit peu suffisants. On a voulu mettre du rythme, leur rentrer dedans et je pense que ça a fonctionné ce soir. »