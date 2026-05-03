L’OM prend une correction : La déclaration lourde de sens du FC Nantes !

L’OM doit attendre avec impatience que la saison se termine. Après avoir concédé le match nul dimanche dernier contre l’OGC Nice, le club phocéen s’est cette fois incliné à l’extérieur sur la pelouse du FC Nantes. Après la rencontre, les Canaris ont d’ailleurs souligné le caractère suffisant de leur adversaire, ce qui leur a coûté cher.
Ce samedi, l’OM a peut-être dit définitivement au revoir à la Ligue des champions. Opposés au FC Nantes en Ligue 1, les partenaires de Mason Greenwood ont subi une correction puisqu’ils se sont inclinés 3-0. Les Canaris ont inscrit trois buts en l’espace de huit minutes, d’abord par Ganago (50ème), puis Cabella (54ème) et enfin c’est Abline qui a conclu le festival nantais (58ème).
« Ils étaient un petit peu suffisant »
Lors des six derniers matchs, l’OM s’est incliné à quatre reprises, preuve que les Phocéens n’y arrivent plus. Présent en zone mixte après la rencontre, Frédéric Guilbert a souligné la suffisance des Marseillais, ce qui a poussé le FC Nantes à donner le maximum. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a analysé un petit peu leur échauffement et on a vu qu'ils étaient un petit peu suffisants. On a voulu mettre du rythme, leur rentrer dedans et je pense que ça a fonctionné ce soir. »
Beye dézingue son équipe
Avec une cinquième défaite en onze matchs depuis son arrivée à l’OM, Habib Beye ne réussit clairement pas ses débuts avec le club phocéen. Au micro de Ligue 1+, le coach marseillais n’a pas épargné ses troupes après la rencontre. « Je ne sais pas (si les joueurs ont lâché). Aujourd'hui, on a été vides. C'est la seule explication que j'ai sur ce qu'on a produit. Ce qu'il se passe dans le vestiaire y reste. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Nantes mérite sa victoire. La place en Ligue des champions est très éloignée de ce qu'on produit sur le terrain, donc on ne la mérite pas pour l’instant. On n'a rien montré sur l'aspect mental. C'est inacceptable et difficile à expliquer au vu du travail effectué dans la semaine. J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps. On a eu peu de satisfactions, en dehors de Jeffrey De Lange qui nous a maintenus dans le match avant la pause. » Il ne reste plus que deux matchs à l’OM pour espérer mieux en cette fin de saison face au Havre et contre Rennes.