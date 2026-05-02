OM : Habib Beye répond cash sur une démission !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes et les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés. Le club phocéen a été battu 3-0 et dit de plus en plus au revoir à la troisième place synonyme de Ligue des champions. Après cette nouvelle défaite, Habib Beye a été interrogé sur une possible démission et l’entraîneur marseillais a donné une réponse cash.

Après le match nul contre l’OGC Nice dimanche dernier (1-1), l’OM se rendait sur la pelouse de Nantes ce samedi dans l’espoir d’obtenir les trois points. Finalement, ce sont les Canaris qui se sont imposés 3-0, ce qui éloigne encore un peu plus Marseille de la troisième place (les Phocéens sont actuellement sixièmes). Après la rencontre, Habib Beye a livré son analyse à chaud sur la performance de son équipe au micro de Ligue 1+. « Il n'y a rien dans notre match. On a ce qu'on mérite aujourd'hui. On est très surpris de la prestation, c'est ce qui est très difficile à accepter. Ce que je leur ai dit, c'est que cette fois, je ne pouvais pas les protéger. Sinon je passais pour un menteur. À la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif. Mettre des jeunes, ce n'est pas leur rendre service. Voir ce visage est très difficile à accepter. Cette prestation est très perturbante. »

La démission pour Beye ? L’OM n’affiche pas un très bon visage depuis l’arrivée d’Habib Beye et rien ne dit que le technicien français sera à Marseille la saison prochaine. En tout cas, le coach phocéen ne souhaite pas démissionner. « La démission ? Non, on abandonne pas. Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider. Moi je me battrai jusqu'au bout. Jamais je ne me cacherai. C'est difficile de protéger tout le monde. »