OM : Habib Beye répond cash sur une démission !

Ce samedi, l’OM se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes et les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés. Le club phocéen a été battu 3-0 et dit de plus en plus au revoir à la troisième place synonyme de Ligue des champions. Après cette nouvelle défaite, Habib Beye a été interrogé sur une possible démission et l’entraîneur marseillais a donné une réponse cash.
Après le match nul contre l’OGC Nice dimanche dernier (1-1), l’OM se rendait sur la pelouse de Nantes ce samedi dans l’espoir d’obtenir les trois points. Finalement, ce sont les Canaris qui se sont imposés 3-0, ce qui éloigne encore un peu plus Marseille de la troisième place (les Phocéens sont actuellement sixièmes). Après la rencontre, Habib Beye a livré son analyse à chaud sur la performance de son équipe au micro de Ligue 1+. « Il n'y a rien dans notre match. On a ce qu'on mérite aujourd'hui. On est très surpris de la prestation, c'est ce qui est très difficile à accepter. Ce que je leur ai dit, c'est que cette fois, je ne pouvais pas les protéger. Sinon je passais pour un menteur. À la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif. Mettre des jeunes, ce n'est pas leur rendre service. Voir ce visage est très difficile à accepter. Cette prestation est très perturbante. »
La démission pour Beye ?
L’OM n’affiche pas un très bon visage depuis l’arrivée d’Habib Beye et rien ne dit que le technicien français sera à Marseille la saison prochaine. En tout cas, le coach phocéen ne souhaite pas démissionner. « La démission ? Non, on abandonne pas. Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider. Moi je me battrai jusqu'au bout. Jamais je ne me cacherai. C'est difficile de protéger tout le monde. »
Il reste deux matchs à l’OM pour se sauver
L’objectif de la troisième place s’éloigne de plus en plus pour l’OM qui n’a plus beaucoup d’occasions pour inverser la situation. Il ne reste que deux matchs au club phocéen avant la fin de la saison. Les partenaires de Mason Greenwood se déplaceront sur la pelouse du Havre le 10 mai puis ils finiront avec la réception de Rennes le 17. Reste à voir alors quelle sera la réaction du Vélodrome au coup de sifflet final.