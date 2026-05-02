OM : Habib Beye en plein cauchemar, cette statistique qui le prouve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé pour prendre la tête de l'OM à la suite du départ de Roberto De Zerbi en février dernier, Habib Beye n'a pas réussi à sortir de cette dynamique négative pour le moment. Le club de la cité phocéenne vient d'enregistrer une nouvelle défaite face au FC Nantes (3-0), 17ème de Ligue 1, qui prive presque les Marseillais d'une qualification pour la Ligue des champions l'année prochaine. Surtout, pour Habib Beye, c'est la confirmation d'un début très compliqué en tant que coach de l'OM.

Ancien entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a pris les rênes de l'OM depuis le mois de février. Si les débuts semblaient encourageants, la club de la cité phocéenne a replongé ces dernières semaines. Avec une nouvelle défaite ce week-end, le club dit presque adieu à ses espoirs de podium final en Ligue 1. Pour Habib Beye, le bilan après 10 matches est l'un des pires historiquement.

Débuts cauchemardesques pour Habib Beye Comme le dévoile Foot Mercato, Habib Beye présente un bilan plutôt négatif après ses 10 premiers matches en tant qu'entraîneur de l'OM. En effet, avec sa 5ème défaite (pour 4 victoires et 1 nul), il connaît le 4ème pire début de l'histoire du club. Seuls Louis Maurer en 1958, Luis Miro en 1962 et Roland Gransart en 1984 font pire que lui puisqu'ils ont enregistré 6 défaites lors de leurs 10 premiers matches à la tête du club. Cette défaite face à Nantes samedi vient donc confirmer des démarrages très compliqués.