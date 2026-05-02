«Un kif total» : Après avoir affronté Neymar avec l'OM, il veut s'entrainer avec lui !

Amadou Diawara

Bouna Sarr a évolué à l'OM pendant cinq saisons (2015-2020). Durant son passage à Marseille, l'international sénégalais s'est frotté à de nombreuses reprises à Neymar, qui a défendu les couleurs du PSG de Nasser Al-Khelaïfi (2017-2023). Séduit par l'immense talent du Brésilien, Bouna Sarr aurait aimé pouvoir s'entrainer avec lui.

Formé à l'OL, Bouna Sarr a évolué au FC Metz, avant de signer à l'OM. Tombé sous le charme du joueur sénégalais, le club phocéen a déboursé environ 2M€ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2015. Ailier droit de formation, Bouna Sarr a été reconverti en tant que latéral lors de son passage à l'OM. Il a donc dû faire face. à Neymar en Ligue 1.

«Vu ce qu'il est capable de réaliser en match...» Lors de l'été 2017, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire 222M€ de Neymar, arrachant ainsi la star brésilienne au FC Barcelone. Arrivé à l'OM deux années plus tôt, Bouna Sarr a dû défendre sur l'ancien numéro 10 parisien pendant trois saisons. Le joueur de 34 ans ayant rejoint le Bayern durant le mercato estival 2020.