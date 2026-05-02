«Un kif total» : Après avoir affronté Neymar avec l'OM, il veut s'entrainer avec lui !

Bouna Sarr a évolué à l'OM pendant cinq saisons (2015-2020). Durant son passage à Marseille, l'international sénégalais s'est frotté à de nombreuses reprises à Neymar, qui a défendu les couleurs du PSG de Nasser Al-Khelaïfi (2017-2023). Séduit par l'immense talent du Brésilien, Bouna Sarr aurait aimé pouvoir s'entrainer avec lui.
Formé à l'OL, Bouna Sarr a évolué au FC Metz, avant de signer à l'OM. Tombé sous le charme du joueur sénégalais, le club phocéen a déboursé environ 2M€ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2015. Ailier droit de formation, Bouna Sarr a été reconverti en tant que latéral lors de son passage à l'OM. Il a donc dû faire face. à Neymar en Ligue 1.
«Vu ce qu'il est capable de réaliser en match...»
Lors de l'été 2017, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire 222M€ de Neymar, arrachant ainsi la star brésilienne au FC Barcelone. Arrivé à l'OM deux années plus tôt, Bouna Sarr a dû défendre sur l'ancien numéro 10 parisien pendant trois saisons. Le joueur de 34 ans ayant rejoint le Bayern durant le mercato estival 2020.
«... je n'ose même pas imaginer ce qu'il peut accomplir à l'entraînement»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Bouna Sarr a fait un énorme aveu sur Neymar. En effet, l'international sénégalais aurait aimé cohabiter avec l'actuel pensionnaire de Santos. « Le joueur avec qui vous auriez aimé vous entraîner ? Neymar, car vu ce qu'il est capable de réaliser en match, je n'ose même pas imaginer ce qu'il peut accomplir à l'entraînement. Cela doit procurer un kif total ! », a confié Bouna Sarr. Transféré au Bayern pour une somme proche de 8M€ en octobre 2020, le natif de Lyon est revenu en Ligue 1 cet hiver. Sans club depuis juillet 2024, Bouna Sarr a retrouvé le FC Metz en février dernier.