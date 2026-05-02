De Canal+ à l’OM : Le «raccourci» qui coûte cher à Habib Beye...

Pierrick Levallet

En février dernier, l’OM s’est séparé de Roberto De Zerbi. Quelques jours plus tard, Habib Beye débarquait pour le remplacer sur le banc marseillais. Mais le coach de 48 ans n’a pas spécialement convaincu jusqu’à présent. Sur La Chaîne L’Equipe, on pense d’ailleurs que l’entraîneur franco-sénégalais a bénéficié d’un raccourci grâce à son expérience sur Canal+, et qu’il est en train de le payer.

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM a été contraint de se chercher un nouvel entraîneur. Le club phocéen s’est alors tourné vers Habib Beye en février dernier. Le coach de 48 ans avait pour mission de redresser la barre afin de terminer la saison au mieux. Mais jusqu’à présent, le technicien franco-sénégalais n’a pas vraiment convaincu. Gregory Schneider pense notamment que l’entraîneur marseillais est en train de payer les raccourcis dont il a pu bénéficier grâce à son expérience sur Canal+.

«C’est un peu injuste» « S’il n’est pas consultant Canal+, il ne passe jamais du Red Star à Rennes et il n’est pas non plus entraîneur de l’OM. Vis-à-vis du boulot et de comment fonctionne le foot, c’est un peu injuste. Je pense qu’on lui fait un peu payer ça, tous les raccourcis qu’il a eu où sur le coup tu ne dis rien, mais à un moment donné on te regarde un peu de travers et on te le fait payer. Je pense qu’on le regarde d’une manière peu amène et peut-être un peu agressive » a confié le journaliste dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.