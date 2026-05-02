Aubameyang : Le «sacrifice» qui lui coûte cher à l’OM…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille joue très gros ce samedi. A Nantes, l'objectif n'est rien d'autre qu'une victoire afin de maintenir les espoirs marseillais de participer à la prochaine campagne de Ligue des champions. Pierre-Emerick Aubameyang aura un rôle clé à jouer dans cette rencontre et a reçu un message fort de son entraîneur Habib Beye en conférence de presse.

Il était supposé assurer un rôle de doublure d'Amine Gouiri lors de son retour à l'OM au cours de la dernière intersaison. Néanmoins, les pépins physiques de l'international algérien a engendré une multiplication de matchs pour Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque. Le buteur de 36 ans n'a pas pu afficher la même régularité que lors de son premier exercice à l'Olympique de Marseille en 2023/2024 avec 30 buts marqué (13 cette saison).

«Il faut voir aussi le sacrifice qu’il a sur la première ligne de pression, toutes les courses qu’il peut faire, qui peuvent peut-être lui coûter dans le dernier geste» Quelle peut en être la raison ? Pourquoi moins de réalisme de la part d'Aubameyang ? Son coach Habib Beye a partagé sa réflexion venue du fruit de ses observations en conférence de presse jeudi. « Quel regard portez-vous sur Pierre-Emerick Aubameyang ? C’est un joueur aujourd’hui qui a une carrière qui montre à quel point il est justement dans la longévité et ce qu’il est capable de faire. Depuis que je suis arrivé, il a marqué, il a été performant. Aujourd’hui, je ne vois pas toujours la performance au nombre de buts marqués par un attaquant. Il fait énormément d’efforts et je le répète, il faut voir aussi le sacrifice qu’il a sur la première ligne de pression, toutes les courses qu’il peut faire, qui peuvent peut-être lui coûter dans le dernier geste, mais dans son implication, je n’ai rien à lui reprocher ».