Jérôme Rothen dévoile son «problème» avec Habib Beye à l'OM : «Il s’est passé quelque chose»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc de l’OM il y a deux mois, Habib Beye vit des premiers pas très compliqués à Marseille. Depuis quelque temps, le vestiaire marseillais semble très tendu. Pour Jérôme Rothen, le coach sénégalais a commis des erreurs, alors qu’une fracture est clairement visible avec ses joueurs au sein de la formation phocéenne.

Alors qu’il ne reste plus que trois matchs de championnat, l’OM n’a clairement plus le droit à l’erreur. Le club phocéen est actuellement 6ème de Ligue 1, à quatre points de la qualification directe pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. En difficulté, la formation d’Habib Beye doit se ressaisir. Arrivé sur le banc du club marseillais en février dernier, le coach sénégalais est loin de faire l’unanimité à Marseille, et peine à convaincre. Pour Jérôme Rothen, Beye reproduit à l’OM certaines erreurs commises à Rennes quelques mois auparavant.

Rothen fracasse Habib Beye « Arriver à Marseille et devenir entraîneur de l’OM avec si peu de repères et de compétences dans un premier temps, c’est tombé du ciel. Ça ne veut pas dire que dans le futur il ne pourra pas aller loin attention. Le problème que j’ai avec Habib Beye, c’est qu’il y a déjà eu le problème au Stade Rennais », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain du PSG (2004-2010) au sein de son émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC.