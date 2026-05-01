«Si le club me garde...» : Un joueur de l’OM fait passer un message aux nouveaux dirigeants !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une année et puis s’en va ? Ces derniers temps, ce fut l’expérience de plusieurs joueurs à l’Olympique de Marseille avec le roulement perpétuel mis en place en période de mercato. Timothy Weah (26 ans) se sent bien au sein du club marseillais et voit d’un très bon œil la poursuite de sa collaboration avec l’OM.

Au début du mois d’août 2025, le feuilleton qui avait animé l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille prenait fin : Timothy Weah s’installait dans la cité phocéenne par le biais d’un prêt payant d’une saison à 1M€ avec une obligation d’achat de 14M€ assortie de 3M€ de divers bonus. Une transaction qui se matérialisera au terme de l’exercice en cours donc pour l’international américain de 26 ans. Et après ? Va-t-il s’éterniser à l’OM ou sera-t-il vendu afin de permettre à la nouvelle direction présidée par Stéphane Richard de faire un bénéfice ?

«Mon souhait est de rester» Timothy Weah était de passage en conférence de presse ce jeudi 48 heures avant le déplacement de l’OM à Nantes samedi après-midi. L’occasion pour le joueur de la Team USA avec laquelle il participera à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) de déjà faire connaître ses intentions aux nouveaux décisionnaires de l’Olympique de Marseille. « J’espère, si le club me garde. Bien sûr, mon souhait est de rester. Comme je l’ai dit, quand j’ai signé ici, j’ai été accueilli comme dans une famille. Je me sens bien à Marseille, c’est ma ville ».