«Tout ne va pas bien» : Le vestiaire de l'OM confirme un malaise !

Amadou Diawara

L'OM est à la peine ces derniers mois. En effet, le club de Frank McCourt ne parvient pas à enchainer les bons résultats. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Timothy Weah est passé aux aveux. En effet, le joueur de l'OM a confirmé l'existence d'un malaise.

L'OM est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Pour se relancer, le club olympien a annoncé le départ de Roberto De Zerbi le 10 février. Et huit jours plus tard, Habib Beye a été intronisé en tant que nouvel entraineur de l'équipe première. Toutefois, les résultats de l'OM ne se sont pas du tout améliorés.

«Ce n'est pas ici qu'il faut le faire, c'est sur le terrain» A trois journées de la fin du championnat de France, l'OM est classé 6ème, et ce, à quatre points d'une place sur le podium, qui est qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Présent en conférence de presse avant la le déplacement à Nantes de ce samedi après-midi, Timothy Weah a reconnu que son équipe était dans une mauvaise passe en ce moment.