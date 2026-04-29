«Il a fait beaucoup de mal à l’OM» : On redoute le pire pour le prochain club de Pablo Longoria

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Directeur sportif de l'OM en 2020, Pablo Longoria en est devenu le président quelques mois plus tard en 2021. Mais voilà que ces derniers mois, l'Espagnol a fait ses valises. Il n'aura toutefois pas mis longtemps avant de retrouver un nouveau job. En effet, voilà qu'il va devenir directeur sportif de River Plate. Et compte tenu de ce qu'a fait Longoria à Marseille, ça n'en rassure pas certains.

Après son départ de l'OM, Pablo Longoria va être remplacé par Stéphane Richard. Le dirigeant espagnol a vu son départ être officialisé le mois dernier mais il n'a pas mis longtemps avant de trouver une nouvelle destination. En effet, il vient de trouver un accord le club argentin de River Plate pour devenir le prochain directeur sportif. Une opportunité qui ne convainc pas forcément Giovanni Castaldi.

« C'est encore plus que Marseille » River Plate, club très réputé d'Argentine, s'apprête donc à accueillir son nouveau directeur sportif en la personne de Pablo Longoria. Ce dernier a montré un attachement tout particulier à l'OM et ses émotions ont parfois pris le dessus. C'est sur ce point que Giovanni Castaldi semble être inquiet. « Ce qui m’inquiète un peu c’est que l’Amérique du Sud et notamment ces clubs là, c’est encore plus que Marseille. Et disons qu’il a fait beaucoup de mal à l’Olympique de Marseille avec sa mauvaise gestion de ses émotions. J’espère qu’il ne va pas abimer River Plate » déclare-t-il dans L'Equipe de Greg.