Mercato - OM : Un transfert pour retrouver l'équipe de France, la proposition qu'il ne peut pas refuser ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux ans après avoir quitté l'OGC Nice pour West Ham, Jean-Clair Todibo (26 ans) est parti pour jouer en Championship la saison prochaine. Les Hammers ont été relégués, forçant la main au défenseur central aux deux apparitions en équipe de France concernant un avenir loin du London Stadium. A l'OM ? C'est la proposition alléchante de Benoît Trémoulinas.

Révélé au Toulouse FC à ses 18 ans chez son club formateur, Jean-Clair Todibo a connu une carrière digne des montagnes russes. Parti très jeune au FC Barcelone où il ne s'est pas imposé, l'international français aux deux sélections a fait deux mauvaises expériences de prêts au Schalke 04 puis au Benfica Lisbonne avant d'enfin confirmer tous les espoirs placés en lui pendant trois ans à l'OGC Nice. A West Ham depuis l'été 2024, le défenseur central de 26 ans a pris part à la relégation des Hammers en Championship.

«Pourquoi pas l’OM. Il serait en France, visibilité aussi pour revenir en équipe de France» Et maintenant ? Comme beaucoup d'autres, Jean-Clair Todibo est susceptible de changer de club à l'intersaison afin de rester dans l'élite du football anglais ou d'un autre grand championnat européen. L'Olympique de Marseille a lancé sa nouvelle ère avec Grégory Lorenzi aux commandes de la direction sportive dans un club présidé par Stéphane Richard désormais. Une bonne pioche pour les deux parties ? C'est l'avis de Benoît Trémoulinas. « Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent ».