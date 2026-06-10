Départ de Mason Greenwood : L’OM tente le coup pour un transfert surprise ?

Axel Cornic

La presse italienne s’emballe depuis quelques jours autour de Mason Greenwood, devenu la grande priorité de l’AS Roma. Des discussions sont déjà évoquées, avec l’Olympique de Marseille qui rêverait de boucler un coup historique, avec un transfert autour des 50 ou 55M€ pour l’ailier de 24 ans.

Après une saison catastrophique, l’OM doit affronter un mercato agité, avec plusieurs départs qui sont déjà annoncés. Le premier et non des moindres concerne Mason Greenwood, qui pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire marseillaise, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United pour 26M€.

La Roma discute pour Greenwood La star anglaise serait dans le viseur de Gian Piero Gasperini, qui à en croire la presse italienne ferait un gros forcing auprès des dirigeants de l’AS Roma pour qu’ils bouclent son transfert. Un premier pas très important semble avoir été fait, puisque Greenwood aurait déjà accepté un contrat de cinq ans, avec un salaire autour des 4M€ net par an. Reste à trouver un accord avec l’OM, qui aurait mis la barre très haut. On parle en effet d’une indemnité autour des 50M€, ce qui serait la plus grosse somme jamais reçue par le club. Et elle serait pour le moment trop élevée pour les Romains, qui viseraient plutôt un transfert à 40M€.