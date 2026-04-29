«Ils auraient été intéressés par l’OM», mais ils ont acheté un club parisien !

Amadou Diawara

Le 17 octobre 2016, l'OM a été officiellement racheté par Frank McCourt, soit il y a plus de neuf ans. D'après Pascal Olmeta, le moment est (peut-être) venu pour le businessman américain de vendre le club marseillais. A en croire l'ancien gardien de l'OM, LVMH aurait pu être candidat, mais il est devenu le propriétaire du Paris FC en novembre 2024.

Frank McCourt a racheté l'OM le 17 octobre 2016. Dès l'officialisation de la transaction, le businessman américain a lancé son « OM Champions Project ». Toutefois, sa mission de remettre l'OM sur le toit de la France, puis de l'Europe n'a pas été remplie. En effet, le club olympien n'a pas remporté le moindre trophée sous l'ère McCourt.

OM - Clash avec Habib Beye : Himad Abdelli se fait recadrer ! https://t.co/Zmtt3S2qVW — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

«S’il faut vendre le club, vendez-le» Alors que Frank McCourt est sur le point d'achever sa dixième année à l'OM, Pascal Olmeta estime qu'il est peut-être temps de passer le flambeau. Selon l'ancien gardien marseillais (1990-1993), le club olympien aurait pu être racheté par LVMH, mais il a laissé passer sa chance.