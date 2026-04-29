«Ils auraient été intéressés par l’OM», mais ils ont acheté un club parisien !

Le 17 octobre 2016, l'OM a été officiellement racheté par Frank McCourt, soit il y a plus de neuf ans. D'après Pascal Olmeta, le moment est (peut-être) venu pour le businessman américain de vendre le club marseillais. A en croire l'ancien gardien de l'OM, LVMH aurait pu être candidat, mais il est devenu le propriétaire du Paris FC en novembre 2024.
Frank McCourt a racheté l'OM le 17 octobre 2016. Dès l'officialisation de la transaction, le businessman américain a lancé son « OM Champions Project ». Toutefois, sa mission de remettre l'OM sur le toit de la France, puis de l'Europe n'a pas été remplie. En effet, le club olympien n'a pas remporté le moindre trophée sous l'ère McCourt.
«S’il faut vendre le club, vendez-le»
Alors que Frank McCourt est sur le point d'achever sa dixième année à l'OM, Pascal Olmeta estime qu'il est peut-être temps de passer le flambeau. Selon l'ancien gardien marseillais (1990-1993), le club olympien aurait pu être racheté par LVMH, mais il a laissé passer sa chance.
«LVMH a racheté le Paris FC, mais...»
« Comment peut-on ne plus parler de Ligue des champions tous les ans ? Jusqu’à quand ça va durer ? Si on a écrit les plus belles pages de l’histoire du club, c’est aussi parce que les gens autour connaissaient vraiment l’OM. On ne débarque pas à Marseille en voulant tout révolutionner ! Et on ne part pas en stage en claquettes. J’ai l’impression qu’on n’y arrive plus depuis 1995-96. Quand ça marche, c’est toujours à couteaux tirés en coulisses. Et dès que ça va mal dans le vestiaire ou dans le staff, on va chercher un entraîneur étranger avec dix adjoints. Basta ! S’il faut vendre le club, vendez-le ! LVMH a racheté le Paris FC, mais je suis persuadé qu’ils auraient été intéressés par l’OM », a déclaré Pascal Olmeta lors d'un entretien accordé à La Provence.