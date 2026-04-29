OM : Pascal Olmeta réclame le départ de Beye... et l'arrivée de Genesio !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Roberto De Zerbi, la direction de l'OM a décidé de miser sur Habib Beye, un ancien de la maison. Alors que le coach sénégalais peine à enchainer les bons résultats avec le club olympien, Pascal Olmeta a réclamé son départ. Pour le remplacer, l'ancien portier de l'OM propose de recruter Bruno Genesio, actuel technicien du LOSC.

Alors que les performances de l'OM étaient en dents de scie, Roberto De Zerbi a quitté son poste d'entraineur de l'équipe première. Pour assurer sa succession, la direction marseillaise s'est offert les services d'Habib Beye le 18 février. Alors que le Sénégalais est sur le banc de l'OM depuis seulement deux mois et demi, Pascal Olmeta veut déjà le voir partir, et ce, pour le remplacer par Bruno Genesio, le coach actuel du LOSC.

OM - Clash avec Habib Beye : Himad Abdelli se fait recadrer ! https://t.co/Zmtt3S2qVW — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

«Il faut prendre un entraîneur français, comme Bruno Genesio» « Il faut prendre un entraîneur français, comme Bruno Genesio. Il connaît plusieurs clubs et ça a toujours bien fonctionné. Il sait gérer un groupe à 100 %, avec tous les à-côtés. Parce que Marseille, c’est particulier… Cette saison, on a recruté un coach qui venait de se faire virer ailleurs, alors qu’on pouvait simplement continuer avec Pancho (Abardonado), qui est proche des joueurs. Quand on parle de l’OM, on parle de plus de 60 000 personnes au stade tous les matchs, dont certaines viennent de très loin, voire de l’étranger. On a le plus beau stade d’Europe et le plus beau public », a jugé Pascal Olmeta, ancien gardien de l'OM (1990-1993), lors d'un entretien accordé à La Provence.