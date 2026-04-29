«C'est quoi ce délire ?» : Trop c'est trop, le vestiaire de l'OM se révolte pour le cas Greenwood !

Mason Greenwood est la star de l'OM depuis plus d'un an désormais. Le meilleur buteur du club la saison dernière, mais aussi depuis le début de l'exercice avec 15 réalisations en Ligue 1, est au coeur de tensions en interne d'après les journalistes Gilbert Brisbois et Daniel Riolo qui ont balancé sur le problème Greenwood à l'After Foot lundi soir.
Le navire de l'Olympique de Marseille semble couler petit à petit cette saison, jusqu'au naufrage catastrophique avec une non-qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions ? C'est une possibilité qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. A la barre du bateau depuis le mois de février, Habib Beye peine à imposer sa patte et son autorité notamment avec Mason Greenwood.
«Beye s'est embrouillé avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort»
Pendant l'After Foot de lundi soir, Daniel Riolo a confirmé l'atmosphère délétère à Marseille avec Mason Greenwood. « Beye s'embrouille avec Abdelli, mais il s'est embrouillé avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort. Beye n'arrive pas à gérer le vestiaire, c'est clair et net. (...) Greenwood ne démarre même pas. Greenwood est en froid avec tout le monde ».
«Il bénéficie d'un traitement de faveur que les autres n'acceptent pas»
Le cas Mason Greenwood crisperait d'ailleurs plus d'un joueur du vestiaire d'Habib Beye. Le présentateur de l'After Foot, à savoir le journaliste Gilbert Brisbois, a souligné une colère qui monte en interne concernant les traitements de faveur dont l'attaquant anglais bénéficie à l'OM. « Il est en froid avec Benatia et ne se parlent plus depuis des semaines et il bénéficie d'un traitement de faveur que les autres n'acceptent pas. La semaine dernière, il est arrivé en retard à un déjeuner. Normalement, tu te fais tailler et sanctionner, lui non. Les autres se disent 'c'est quoi ce délire ?'" ». Reste à savoir comment ce feuilleton se terminera désormais...