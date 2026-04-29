«C'est quoi ce délire ?» : Trop c'est trop, le vestiaire de l'OM se révolte pour le cas Greenwood !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood est la star de l'OM depuis plus d'un an désormais. Le meilleur buteur du club la saison dernière, mais aussi depuis le début de l'exercice avec 15 réalisations en Ligue 1, est au coeur de tensions en interne d'après les journalistes Gilbert Brisbois et Daniel Riolo qui ont balancé sur le problème Greenwood à l'After Foot lundi soir.

Le navire de l'Olympique de Marseille semble couler petit à petit cette saison, jusqu'au naufrage catastrophique avec une non-qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions ? C'est une possibilité qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. A la barre du bateau depuis le mois de février, Habib Beye peine à imposer sa patte et son autorité notamment avec Mason Greenwood.

💬 @FlorentGautreau sur Habib Beye : "Il s'est noyé à Marseille, comme il s'est noyé à Rennes. En le recrutant, Benatia a pris un risque, au final il a cramé Beye, mais aussi Marseille." pic.twitter.com/hF3cWagDC7 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2026

«Beye s'est embrouillé avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort» Pendant l'After Foot de lundi soir, Daniel Riolo a confirmé l'atmosphère délétère à Marseille avec Mason Greenwood. « Beye s'embrouille avec Abdelli, mais il s'est embrouillé avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort. Beye n'arrive pas à gérer le vestiaire, c'est clair et net. (...) Greenwood ne démarre même pas. Greenwood est en froid avec tout le monde ».