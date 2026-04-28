«Greenwood est en froid avec tout le monde» : C'est le feu dans le vestiaire de l'OM ?

Facteur X de l’attaque depuis son arrivée en juillet 2024, Mason Greenwood rencontre des grosses difficultés à l’Olympique de Marseille. Le départ de Roberto De Zerbi a tout changé pour la star anglaise, qui n’a plus marqué le moindre but depuis le début du mois de mars et qui serait au cœur des tensions actuellement.
Que se passe-t-il à Marseille ? Considéré comme le véritable gros coup du recrutement de l’OM, Mason Greenwood est méconnaissable et traverse cette fin de saison comme un fantôme. Certains parlent déjà d’un possible départ lors du mercato estival, avec le joueur qui ne parlerait d’ailleurs plus au directeur sportif Medhi Benatia.
« Beye s'embrouille avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort »
Mais le mal semble être plus profond, avec Daniel Riolo qui pointe notamment du doigt Habib Beye, arrivé en cours de saison à l’OM. « Ça fait un moment que beaucoup de joueurs de l'OM sont mauvais. Tomber sur celui qui est récemment arrivé même si c'est légitime, tu peux tellement tomber sur plein de joueurs que tu ne sais même plus par qui commencer. Beye s'embrouille avec Abdelli, mais il s'embrouille avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort. Beye n'arrive pas à gérer le vestiaire, c'est clair et net. Il s'embrouille avec les joueurs » a-t-il expliqué, dans l’After Foot de ce lundi soir.
« Le nombre de joueurs qui ont échoué à l'OM depuis deux ans, c'est quand même terrible »
« Il y a un souci, on voit bien qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais remontons quatre mois en arrière et à l'été dernier, il faut savoir comment De Zerbi parlait à ses joueurs. C'était extrêmement violent. Il suffit de revoir le fameux doc sur YouTube » a poursuivi Daniel Riolo. « Le nombre de joueurs qui ont échoué à l'OM depuis deux ans, c'est quand même terrible, des joueurs qui partent ailleurs et qui sont meilleurs ou qui ne sont pas bons présentement à l'OM, des variations de forme phénoménales. Hojbjerg un match il est bon et les trois autres non, on ne parle même pas d'Aubameyang qui est en train de terminer en fauteuil roulant, Gouiri qui a disparu, Greenwood ne démarre même pas. Greenwood est en froid avec tout le monde ».