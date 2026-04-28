«Greenwood est en froid avec tout le monde» : C'est le feu dans le vestiaire de l'OM ?

Axel Cornic

Facteur X de l’attaque depuis son arrivée en juillet 2024, Mason Greenwood rencontre des grosses difficultés à l’Olympique de Marseille. Le départ de Roberto De Zerbi a tout changé pour la star anglaise, qui n’a plus marqué le moindre but depuis le début du mois de mars et qui serait au cœur des tensions actuellement.

Que se passe-t-il à Marseille ? Considéré comme le véritable gros coup du recrutement de l’OM, Mason Greenwood est méconnaissable et traverse cette fin de saison comme un fantôme. Certains parlent déjà d’un possible départ lors du mercato estival, avec le joueur qui ne parlerait d’ailleurs plus au directeur sportif Medhi Benatia.

Rien ne va plus à l'OM : Mohamed Henni pique une nouvelle crise (et c'est très drôle) https://t.co/HaKFw56SYL — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Beye s'embrouille avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort » Mais le mal semble être plus profond, avec Daniel Riolo qui pointe notamment du doigt Habib Beye, arrivé en cours de saison à l’OM. « Ça fait un moment que beaucoup de joueurs de l'OM sont mauvais. Tomber sur celui qui est récemment arrivé même si c'est légitime, tu peux tellement tomber sur plein de joueurs que tu ne sais même plus par qui commencer. Beye s'embrouille avec Abdelli, mais il s'embrouille avec Greenwood il y a trois jours où ça a clashé très fort. Beye n'arrive pas à gérer le vestiaire, c'est clair et net. Il s'embrouille avec les joueurs » a-t-il expliqué, dans l’After Foot de ce lundi soir.