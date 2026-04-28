Rien ne va plus à l'OM : Mohamed Henni pique une nouvelle crise (et c'est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille n'est plus maître de son destin pour l'objectif prioritaire de cette fin de saison : se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Le nul concédé au Vélodrome contre l'OGC Nice dimanche (1-1) complique la tâche des joueurs d'Habib Beye dans ce sprint final. Supporter de l'OM, le vidéaste Mohamed Henni voit plutôt « une bande de clowns »

Décidément, l'OM n'y arrive pas et se saborde en cette fin de saison. Après des désillusions en Ligue des champions avec une élimination dès la phase de saison régulière puis en quart de finale de Coupe de France, l'objectif de l'équipe d'Habib Beye était d'accrocher une place qualificative pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'en a gagné qu'un pour trois défaites et un match nul concédé contre l'OGC Nice à l'Orange Vélodrome dimanche, 15ème de Ligue 1.

Une «bande de clowns» à l'OM, Mohamed Henni craque Avec quatre points de retard pour ladite place qualificative en C1, l'OM est dans une posture très délicate à l'approche des trois dernières journées de Ligue 1. Supporter invétéré du club phocéen, le vidéaste marseillais Mohamed Henni attendait un autre dénouement avant de suivre la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Mais il est tombé de haut comme beaucoup d'autres. Au point où il a décidé de mettre un costume de clown pour son débriefing afin de se calquer sur la situation de l'OM.