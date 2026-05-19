Nuit de folie pour Victor Wembanyama : Les USA sont sous le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devancé par Shai Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP, Victor Wembanyama avait des choses à prouver face à la star du Thunder dans la nuit de lundi à mardi. Et le Français a parfaitement répondu, livrant une prestation légendaire qui a choqué de nombreux sportifs aux Etats-Unis.

Parfois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 41 points, 24 rebonds, 3 contres et 3 passes décisives. Voilà la ligne de stats délirante de Victor Wembanyama qui a permis aux Spurs de dominer le Thunder dans le match 1 de la finale de la Conférence Ouest, au terme de deux prolongations (122-115). Une performance qui le fait entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à cumuler au moins 40 points et 20 rebonds dans un match de playoffs depuis la légende Kareem Abdul-Jabbar. Et ESPN rappelle même que Wemby « est devenu le premier joueur depuis Wilt Chamberlain en 1960 à enregistrer au moins 40 points et 20 rebonds lors de ses débuts en finale de conférence, et le deuxième joueur des Spurs après David Robinson en 1996 à réaliser une performance de 40-20 en séries éliminatoires ». Une soirée historique.

Wembanyama a choqué les USA Une performance qui a été largement commentée aux Etats-Unis, notamment pas des joueurs de NBA qui sont toujours très impressionnés par le Français. « Quel match ! Ces deux équipes sont incroyables ! C’était beau à voir jouer ! 1-0 Spurs ! Ce gamin vient vraiment d’un autre monde ! », lance par exemple la légende des Spurs Manu Ginobili sur son compte X. « Quel match incroyable ! Performance phénoménale de Wemby et les Spurs ! Ces séries vont être fantastiques ! », s'enflamme également Pau Gasol. Pour Dwight Howard, « Wemby a dit "c’est moi le MVP !" », alors que Shai Gilgeous-Alexander venait de remporter le trophée. La légende de la NBA, Magic Johnson y est également allé de son commentaire sur la prestation de Victor Wembanyama : « Quel match ! Quel match ! Quelle performance ! Quelle performance ! Victor Wembanyama a sorti un match de fou en finissant avec 41 points et 24 rebonds. La performance de Wemby est si spéciale car il l’a fait de n’importe quel endroit du terrain. »