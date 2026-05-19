Nuit de folie pour Victor Wembanyama : Les USA sont sous le choc !

Devancé par Shai Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP, Victor Wembanyama avait des choses à prouver face à la star du Thunder dans la nuit de lundi à mardi. Et le Français a parfaitement répondu, livrant une prestation légendaire qui a choqué de nombreux sportifs aux Etats-Unis.
Parfois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 41 points, 24 rebonds, 3 contres et 3 passes décisives. Voilà la ligne de stats délirante de Victor Wembanyama qui a permis aux Spurs de dominer le Thunder dans le match 1 de la finale de la Conférence Ouest, au terme de deux prolongations (122-115). Une performance qui le fait entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à cumuler au moins 40 points et 20 rebonds dans un match de playoffs depuis la légende Kareem Abdul-Jabbar. Et ESPN rappelle même que Wemby « est devenu le premier joueur depuis Wilt Chamberlain en 1960 à enregistrer au moins 40 points et 20 rebonds lors de ses débuts en finale de conférence, et le deuxième joueur des Spurs après David Robinson en 1996 à réaliser une performance de 40-20 en séries éliminatoires ». Une soirée historique.
Wembanyama a choqué les USA
Une performance qui a été largement commentée aux Etats-Unis, notamment pas des joueurs de NBA qui sont toujours très impressionnés par le Français. « Quel match ! Ces deux équipes sont incroyables ! C’était beau à voir jouer ! 1-0 Spurs ! Ce gamin vient vraiment d’un autre monde ! », lance par exemple la légende des Spurs Manu Ginobili sur son compte X. « Quel match incroyable ! Performance phénoménale de Wemby et les Spurs ! Ces séries vont être fantastiques ! », s'enflamme également Pau Gasol. Pour Dwight Howard, « Wemby a dit "c’est moi le MVP !" », alors que Shai Gilgeous-Alexander venait de remporter le trophée. La légende de la NBA, Magic Johnson y est également allé de son commentaire sur la prestation de Victor Wembanyama : « Quel match ! Quel match ! Quelle performance ! Quelle performance ! Victor Wembanyama a sorti un match de fou en finissant avec 41 points et 24 rebonds. La performance de Wemby est si spéciale car il l’a fait de n’importe quel endroit du terrain. »
«Ce gamin vient vraiment d’un autre monde !»
Mais ce n'est pas tout puisque parmi les joueurs actuels, Trae Young a notamment écrit que « Wemby doit réellement être un alien », tandis que Lonzo Ball est allé encore plus loin : « Si vous ne pensez pas qu’il a le potentiel pour devenir le GOAT, alors vous ne connaissez pas ce sport. » L'ancien meneur des Spurs, qui évolue actuellement avec les Pelicans, est quant à lui complétement choqué : « Wemby, c’est p*tain d’abusé ! » Mais l'aura de Victor Wembanyama dépasse le simple cadre de la NBA. Ce sont tous les USA qui se sont enflammés pour le numéro 1 des Spurs à l'image de la superstar de NFL Patrick Mahomes : « Wemby… Incroyable ! » L'ancien quarterback des Ravens, Robert Griffin III, affirme lui aussi que « Victor Wembanyama est un alien ! ». C'est donc la preuve que Wemby a franchi un nouveau pallier aux Etats-Unis.